Semaine de la créativité et du design de Chengdu : Sollicitation d'œuvres créatives internationales pour les Golden Panda Tianfu Creative Design Awards 2022

Constituant l'une des principales activités de la Semaine de la créativité et du design de Chengdu, les Golden Panda Tianfu Creative Design Awards créés par Chengdu sont un prix de design créatif conforme aux normes professionnelles internationales. Ce prix a été décerné huit années consécutives depuis 2014, enregistrant chaque année une augmentation du nombre de candidatures, de la portée de la sollicitation et de la participation internationale. Selon Chengdu New East Exhibition Co.,Ltd, l'exécutant de CDCDW, les candidatures pour les Golden Panda Tianfu Creative Design Awards 2021 ont été recueillies dans plus de 20 pays, dont l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et Singapour. Au total, 5 483 candidatures ont été retenues, dont plus de 800 en provenance de l'étranger.

Chengdu développe vigoureusement ses industries culturelles et créatives. En 2020, Chengdu a atteint une valeur ajoutée de 180,596 milliards de RMB dans cette industrie, représentant pour la première fois plus de 10 % de son PIB. Elle a investi un total de 134,99 milliards de RMB dans des projets culturels et créatifs et a attiré 2 240 entreprises culturelles et créatives dépassant la taille désignée. La Semaine de la créativité et du design de Chengdu, une manifestation culturelle et créative internationale que Chengdu s'efforce d'établir, favorisera l'agrégation des créateurs du monde entier à Chengdu et aidera la ville à accélérer la construction d'une ville culturelle de renommée mondiale et d'un centre de consommation international.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1708007/2021.jpg

SOURCE Chengdu New East Exhibition Co.,Ltd