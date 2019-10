Semaine internationale de sensibilisation au plasma 2019 : de petites actions, une grande différence

Le plasma, la partie liquide du sang de couleur paille, contient les protéines nécessaires à l'exécution des fonctions critiques du corps humain, comme les anticorps, qui permettent de combattre les maladies, et les facteurs de coagulation, qui régulent les saignements. Si le taux d'une protéine plasmatique d'un individu est insuffisant, l'organisme ne peut pas remplir ces fonctions vitales, entraînant alors diverses affections chroniques potentiellement mortelles.

Les thérapies aux protéines plasmatiques, qui comprennent les thérapies dérivées du plasma et les analogues recombinants, sont utilisées pour traiter les maladies chroniques potentiellement mortelles, y compris les troubles hémorragiques (comme l'hémophilie), l'angio-œdème héréditaire, la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, les déficiences immunitaires primaires, la déficience en alpha-1 antitrypsine et certains troubles neurologiques rares.

« À la PPTA, nous savons que les donneurs de plasma sauvent des vies. Partout dans le monde, des gens qui vivent chaque jour avec des maladies génétiques rares et graves comptent sur l'accès à des thérapies aux protéines plasmatiques qui ne sont disponibles que grâce à la générosité et à l'engagement des donneurs de plasma. La PPTA est fière de reconnaître la Semaine internationale de sensibilisation au plasma et de mieux faire comprendre l'importance du don de plasma comme moyen d'aider les autres à mener une vie normale et saine », a déclaré Joshua Penrod, directeur adjoint, Source & International Affairs, PPTA.

Le PPTA encourage tout le monde à prendre un moment pour remercier un donneur de plasma d'avoir contribué à assurer une meilleure qualité de vie aux patients du monde entier. Une petite action peut faire une grande différence.

Pour en savoir plus et trouver un centre de don près de chez vous www.donatingplasma.org.

À propos de la PPTA

La Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA), une association professionnelle internationale du secteur, représente les fabricants du secteur privé de thérapies analogues recombinantes et dérivées du plasma, connues collectivement sous le nom de thérapies aux protéines plasmatiques et les collecteurs de plasma destiné au fractionnement. Des millions de personnes dans le monde utilisent ces thérapies pour traiter une variété de maladies et d'affections médicales graves. PPTA gère également des normes et des programmes qui contribuent à assurer la qualité et l'innocuité de la collecte et de la production de plasma, protégeant les donneurs et les patients.

