Semana Mundial da Alergia: exames específicos são aliados no tratamento de pacientes

A asma, doença inflamatória crônica e complexa, é um grave problema de saúde pública que afeta crianças e adultos. Aproximadamente 250 mil pessoas em todo o mundo morrem anualmente de asma, e quase todas essas mortes são evitáveis. A asma alérgica, ou asma induzida por alergia, é desencadeada por outras alergias e é caracterizada pela obstrução das vias respiratórias, principalmente brônquios. A exposição a alérgenos irritantes, como ácaros e fungos, aos quais os pacientes são sensibilizados, pode aumentar os sintomas da asma e causar exacerbações da doença em pacientes com a condição. Asma e alergias frequentemente andam juntas, na verdade, até 90% das crianças e 60% dos adultos com asma, sofrem de alergias.

Para detecção dessas alergias existem diferentes tipos de testes, dentre eles, o exame de sangue que pode medir com precisão a sensibilização a centenas de alérgenos com uma única amostra de sangue do paciente. O exame, também chamado de teste de IgE Específica, é uma poderosa ferramenta de diagnóstico de alergia que mede a concentração de anticorpos IgE específicos no sangue. Ele pode testar centenas de desencadeantes alérgicos, como ácaros, pelos e caspa de animais, mofo, entre outros. Qualquer nível detectado nesse teste indica uma sensibilização a um alérgeno específico. O resultado desses exames em conjunto com um histórico médico detalhado, e testes físicos irão ajudar o médico a diagnosticar corretamente a alergia e desenvolver um plano de tratamento adequado para os sintomas.

Neste contexto, a Thermo Fisher Scientific, líder mundial em produtos e soluções científicas, oferece uma ampla seleção de testes de IgE específica, incluindo testes de atopia, alérgenos completos e componentes de alérgenos, ajudando os médicos a diagnosticar e controlar doenças alérgicas com precisão, incluindo a asma alérgica. O ImmunoCAP, um dos testes disponibilizados pela companhia, é considerado o teste de IgE específica padrão ouro, categoria conquistada graças ao grande número de estudos clínicos e científicos realizados e ao amplo painel de alérgenos oferecido.

Além dos testes, a companhia disponibiliza um canal especialmente direcionado a informações sobre alergia, o Allergy Insider, se tornando uma fonte confiável para ajudar as pessoas a entenderem melhor as alergias, desde sintomas e desencadeantes até testes de diagnóstico e gerenciamento delas.

Para acessar o site clique aqui.

