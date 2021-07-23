Семейство продуктов Huawei FusionSolar Residential Smart PV завоевывает награду iF Design

Эти награды демонстрируют международное признание оригинальных и удобных в использовании конструкций Huawei, сочетающих в себе функциональные и эмоциональные составляющие, а также объединяющих технологии с природой. Это уже вторая награда iF Design, присужденная компании Huawei за ее комплексные решения в сфере интеллектуальной солнечной энергетики для жилищного сектора после аналогичного успеха, достигнутого приложением FusionSolar в 2020 году.

Компания Huawei всегда придерживалась инновационных принципов проектирования продукции с ориентацией на пользователей в целях удовлетворения потребностей клиентов по всему миру.

Конкурс iF Design Award проводится с 1953 года ганноверской компанией iF International Forum Design GmbH — старейшим учреждением Германии, специализирующимся на промышленном дизайне — и стал одним из трех наиболее престижных в мире конкурсов дизайна, именуемым также «дизайн-оскаром».

Его репутация строится на таких основополагающих принципах, как независимость, беспристрастность и достоверность. С 1953 года премия iF Design Award имеет международное признание как символ выдающихся достижений в дизайне. Жюри, в состав которого входят около 60 всемирно известных экспертов из более чем 20 стран, отбирает продукты, характеризующиеся превосходным дизайном, удобством использования и новаторскими идеями, на основе строгих критериев и процедур.

Интеллектуальный энергоконтроллер SUN2000

Интеллектуальный энергоконтроллер SUN2000 отличается аккуратным и изысканным внешним видом, соответствующим его высокоэффективному функционалу. Будучи первым в своем роде «умным» фотоэлектрическим инвертором, использующим защиту от электрической дуги на основе ИИ, этот интеллектуальный энергоконтроллер обладает высочайшим уровнем безопасности и может повысить выработку электроэнергии на 30% в сочетании с блоком оптимизации, обеспечивая пользователям безопасное, устойчивое и экологически чистое энергоснабжение. Таким образом, это позволяет семьям поддерживать низкий уровень углеродных выбросов.

Интеллектуальная секционная система накопления энергии LUNA2000

Аккуратный, элегантный, и эстетичный (в стиле водопада) дизайн LUNA2000 обеспечивает удобство размещения в домашних условиях, где устройство служит в качестве резервного источника питания. Современная технология параллельного соединения высоковольтных батарей обеспечивает возможность комбинированного использования как старых, так и новых аккумуляторов. Модульная конструкция гарантирует оптимизацию как на уровне блоков, так и на уровне стоек, что может увеличить зарядную и разрядную емкость, максимально повышая потенциал каждого аккумулятора. Домашняя система накопления энергии обеспечивает домовладельцам уверенность и душевное спокойствие благодаря наличию пяти уровней защиты.

Приложение Huawei FusionSolar

Приложение Huawei FusionSolar, являющееся неотъемлемой частью нашего комплексного решения для жилых домов, было также отмечено наградой конкурса iF Design Award в 2020 году. Это приложение выводит управление на уровень модулей с удобным для пользователей интерфейсом, позволяя иметь под рукой всю необходимую информацию. Кроме того, оно позволяет контролировать в режиме реального времени потребление электроэнергии в доме и выдает предложения относительно полного использования избыточной солнечной энергии, а также поддерживает интеллектуальное управление каждым фотоэлектрическим модулем для повышения эффективности выработки электроэнергии. Эта пунктуальность распространяется даже на интерфейс приложения, выдержанный в теплых тонах и наводящий на мысли о приятном тепле домашнего очага.

Система Huawei FusionSolar Residential Smart PV уже внедрена более чем в 500 000 домохозяйств по всему миру и обеспечила более современный образ жизни за счет трехуровневой защиты, функций обеспечения безопасности для всего дома, действующих в упреждающем режиме, интеллектуального управления каждым фотоэлектрическим модулем для обеспечения оптимальной выработки электроэнергии и устойчивой работы в случае перебоев с энергоснабжением.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1579577/image.jpg

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