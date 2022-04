Seminário global sobre instalações de data centers de próxima geração

Charles Yang, vice-presidente sênior da Huawei e CEO da Huawei Data Center Facility, declarou em seu discurso de abertura: "À medida que a neutralidade de carbono se transforma em um consenso global e há uma expansão da economia digital, o setor de data centers enfrenta os desafios do alto consumo de energia, enorme pegada de carbono, difícil operação e manutenção e baixa confiabilidade. Em resposta a estes desafios, os data centers terão que adotar mudanças na forma de serviço, seu papel no fornecimento de energia e os modelos de operação e manutenção. A Huawei realizará discussões aprofundadas com os clientes e os atores do setor para captar as tendências do mercado em tempo hábil e promover conjuntamente o desenvolvimento ecológico e sustentável do setor por meio da inovação e do investimento contínuos."

Tópico 1: Como definir as instalações de data centers de próxima geração

Sanjay Kumar Sainani, vice-presidente sênior global e diretor de tecnologia (CTO) da Huawei Data Center Business, sugeriu que, com o crescimento vertiginoso do volume de dados e do poder da computação, os data centers de próxima geração evoluirão em direção a um projeto ecológico e com baixas emissões de carbono, expansão da capacidade elástica, implementação rápida, arquitetura modular e simplificada e sustentabilidade.

Os especialistas do setor presentes ao evento chegaram a um consenso sobre os principais indicadores de desempenho para os data centers do futuro: Além da amplamente utilizada Eficácia do Uso da Energia (PUE), outras métricas fundamentais, como a Eficácia do Uso de Carbono (CUE), a Eficácia do Uso da Água (WUE), a Eficácia do Uso do Espaço (SUE), a Eficácia do Uso da Rede (GUE) e as menores emissões de contaminantes do ciclo de vida, também afetarão o futuro do setor. As instalações de data centers de próxima geração caracterizam-se por uma elevada utilização de energias renováveis, alta eficiência energética, alta confiabilidade e gestão altamente inteligente.

Tópico 2: Inovações tecnológicas de energia e refrigeração para as instalações de data centers de próxima geração

A fonte de alimentação e os sistemas de refrigeração são peças fundamentais das instalações dos data centers. Os especialistas presentes na reunião acreditam que as instalações de data centers de próxima geração adotarão a arquitetura de fornecimento de energia ultrasimplificada, a bateria de íons de lítio, resfriamento natural e resfriamento líquido. Considerando que as energias renováveis serão a fonte de energia dominante, o desenvolvimento de data centers de baixa emissão de carbono com sinergia "geração-rede-carga-armazenamento" será a direção principal. Além disso, com o desenvolvimento de tecnologias e políticas de recuperação de calor, estima-se que os data centers passem de centros de consumo de energia a centros de fornecimento de energia.

Tópico 3: Como obter a automação das instalações de data centers

Por fim, no que se refere ao gerenciamento das instalações de data centers, os especialistas afirmam que as tecnologias digitais serão ainda mais integradas aos sistemas de fornecimento de energia e refrigeração para facilitar a manutenção preditiva, levando a uma maior confiabilidade do sistema. As tecnologias inteligentes também são aproveitadas para otimizar a eficiência energética para a PUE (Eficácia no Uso da Energia) definitiva. Na era das regulamentações de carbono, as tecnologias de gêmeos digitais ajudarão os data centers a alcançar uma gestão de carbono visualizada e precisa ao longo de todo o ciclo de vida.

A inteligência coletiva está preparada para iluminar o futuro das instalações de data centers. Fei Zhenfu, CTO da Huawei Data Center Facility, concluiu que a Huawei continuará fazendo descobertas em soluções de instalações de data centers, unindo forças com os parceiros para construir um ecossistema aberto e em que todos ganham e marcando conjuntamente o começo da próxima geração de instalações de data center.

