Seminario web de expertos de la 2 conferencia del Global Health Forum del Boao Forum for Asia

PEKÍN, 8 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El 2 de junio, el Boao Forum for Asia (BFA) celebró un seminario web de expertos durante la 2 conferencia del Global Health Forum del Boao Forum for Asia (GHF). A la reunión acudió Margaret Chan Fung Fu-chun, directora general de GHF. Ban Ki-moon, presidente de BFA, Li Baodong, secretario-general de BFA, Sun Da, vice-comisionado de la National Administration of Traditional Chinese Medicine, Wang Qingxian, miembro del Standing Committee del CPC Shandong Committee y secretario del CPC Qingdao Committee, Sun Jiye, vice-gobernador de la Shandong Province, y Li Lei, vicepresidente de 2020 BFA Honorary Strategic Partner SABIC asistieron al seminario web de expertos y realizaron sus discursos. El evento contó con la participación de más de 200 personas, incluyendo expertos en salud pública y campos relacionados procedentes de numerosos países, organizaciones internacionales, embajadas y consulados en China, departamentos relevantes de los países de hospedaje, del Shandong Provincial Government y del Qingdao Municipal Government, expertos y representantes de empresas industriales y medios.