Seminario web desafía a las empresas a invertir en una mejor experiencia técnica

MUNICIPIO DE CLINTON, Michigan, 8 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Tweddle Group anunció que organizará un seminario web de base de conocimientos llamado "How to Supercharge Your Technician Team Without a Bunch of Extra Training" (Cómo potenciar a su equipo técnico sin la necesidad de capacitación adicional). El evento gratuito se realizará el jueves 15 de abril a las 1:00 p.m. hora del este.

"Observamos dos tendencias importantes que entrarán en conflicto: el grupo de técnicos se está reduciendo, y los productos se están volviendo más complejos", afirmó Pat Aubry, director ejecutivo de Tweddle Group. "Esto se podría solucionar ahora mismo para contrarrestar estas tendencias, pero no está sucediendo. Es hora de abrir ese debate".

Nick Horan, director de Soluciones comerciales globales de Tweddle Group, afirmó: "Los técnicos profesionales se retiran y se llevan los secretos de su oficio". "Es un entorno difícil y los departamentos de servicio tienen problemas para conservar personal de calidad. El objetivo debe ser encontrar y proporcionar las herramientas y la tecnología adecuadas para que las reparaciones sean más sencillas y precisas. Una operación de servicio que funciona a la perfección se volverá naturalmente más rentable, y logrará atraer y conservar a técnicos talentosos".

Horan moderará un debate entre Rich Beckman, director de Información de servicio global de Tweddle Group, y Chris Cox, gerente general de Ingeniería y servicios técnicos para los asesores en tecnología GGS.

"Espero un debate sustancial con algunas revelaciones reales e inteligencia práctica", afirmó Horan. "Ambos invitados tienen décadas de experiencia en diagnósticos y reparaciones. Entienden los problemas que enfrentan los técnicos, entienden los problemas con las tarifas fijas y ambos se esfuerzan por encontrar maneras de hacer que la reparación sea más eficiente".

Horan espera que el seminario web marque el camino hacia un nuevo modelo de diagnóstico y reparación, y muestre cómo las tecnologías que ahora son accesibles podrían hacer de ese modelo una realidad. "Hemos empezado a mejorar en términos de tecnología", sostuvo Horan. "Ahora podemos mejorar las reparaciones de maneras que no eran posibles hace uno o dos años".

