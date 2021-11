Sempre FEA distribuirá R$300 mil a 17 projetos

O edital de 2021 recebeu projetos nas áreas de inclusão e equidade, empreendedorismo e inovação, excelência acadêmica e extensão universitária. A seleção foi feita durante três dias de bancas examinadoras e três semanas de votação pelos doadores e membros do Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. A partir dessas informações, o Conselho de Administração escolheu 17 projetos que, além do apoio financeiro, serão acompanhados por experientes voluntários da associação.

O edital consolida a Sempre FEA como fonte de recursos para projetos de alunos e professores da FEAUSP. Entre as iniciativas selecionadas, se destacam capacitação de jovens negros e LGBTQIAP+ para o mercado de trabalho, reforço escolar para crianças carentes, cursinho gratuito, treinamento em marketing digital e uma plataforma de geração de renda para indígenas.

"Recebemos projetos mais complexos e de maior valor este ano, com predominância na área de diversidade e inclusão, em linha com a realidade atual", afirma Andrea Andrezo, presidente da Sempre FEA. "Por meio do apoio financeiro e da parceria na execução dos projetos, conseguimos causar impacto na comunidade FEAna e na sociedade, enquanto doadores e voluntários podem ver os resultados de suas contribuições."

Conheça os 17 projetos em https://semprefea.org.br/segundo-edital/

Sobre a Sempre FEA

A Sempre FEA é uma associação formada por alunos, ex-alunos, professores e funcionários da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEAUSP), que busca retribuir à sociedade e perpetuar a excelência da faculdade a partir de um fundo patrimonial independente e íntegro.

Criada em 2020, a entidade já recebeu R$ 6,4 milhões em doações e conta com mais de 250 voluntários. Sua missão é impulsionar o ensino e os alunos da FEAUSP, garantindo o reconhecimento da faculdade como uma instituição de excelência mundial e potencializando a economia brasileira.

A associação atua de forma totalmente independente e sem qualquer vínculo formal com a FEAUSP. Saiba mais em https://semprefea.org.br/

