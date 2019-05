Seno Medical et « Know Your Lemons » font équipe pour une éducation sur le cancer du sein

Dans le cadre de ce partenariat avec Know Your Lemons, Seno appuiera des activités pédagogiques axées sur les prestataires de soins de santé sur l'ensemble des Pays-Bas.

Sous le patronage de Worldwide Breast Cancer, institution caritative internationale se consacrant au cancer du sein, Know Your Lemons se concentre sur l'éducation en ce qui concerne la santé du sein. Le partenariat avec Seno Medical dynamisera les efforts visant à surmonter les tabous, les craintes et les questions attachées au degré d'alphabétisation entravant la discussion sur le cancer du sein. Il sera fait appel à une série d'images puissantes dans lesquelles des citrons se substituent innocemment aux seins.



« On a diagnostiqué un cancer du sein chez plus de deux millions de femmes dans le monde entier l'an dernier, et la détection précoce est fondamentale pour leur survie, » a insisté Tammy Garcia, directrice générale adjointe des ventes et du marketing chez Seno Medical. « Know Your Lemons est en train de donner le coup d'envoi de conversations sur le cancer du sein afin de sauver des vies. Nous sommes fiers de faire partie de cette campagne d'avant-garde visant à éclairer les femmes et leur donner les moyens d'accéder au dépistage. »

Seno Medical fait appel à une imagerie opto-acoustique par ultrasons afin d'obtenir plus de renseignements sur les anomalies de vaisseaux sanguins et la teneur en oxygène et désoxygénation dans et autour d'une tumeur.

Beaucoup de personnes dans le monde entier ne connaissent pas les symptômes, les risques et les options de détection pour le cancer du sein, et c'est pour cela que cette nouvelle campagne se concentre entièrement sur des conversations à propos de la santé du sein. Les dirigeants de Seno Medical estiment que l'utilisation de citrons comme image du sein permettra de contourner les barrières culturelles de façon amicale, familière et conviviale.

Depuis 2014, Know Your Lemons a instruit plus de 500 millions de personnes dans plus de 20 langues. Le personnel de santé communautaire et le personnel médical se servent de ses ressources pédagogiques dans plus de 90 pays.

« Un citron n'a ni genre, ni ethnicité, ni interdit culturel, et il peut ainsi symboliser n'importe quoi, » a expliqué Corrine Ellsworth-Beaumont, fondatrice de Know Your Lemons. « Cette campagne crée une manière nouvelle de considérer les seins, et qui n'est pas sexuelle, sanglante ou censurée. Ce partenariat avec Seno Medical nous rapproche de notre objectif, qui est d'éduquer toutes les femmes. »

Seno Medical Instruments, Inc. est une société d'imagerie médicale basée au Texas à San Antonio. Elle se consacre à la mise au point et à la commercialisation d'une nouvelle modalité dans le diagnostic du cancer : l'imagerie opto-acoustique. Le système d'imagerie du sein Imagio® de Seno Medical fusionne la technologie opto-acoustique et les ultrasons (OA/US) afin de générer en temps réel des images fonctionnelles et anatomiques du sein. Les images opto-acoustiques fournissent une carte unique du sang autour des masses mammaires tandis que les ultrasons fournissent une image anatomique traditionnelle : par l'apparition ou par l'absence de deux signes caractéristiques indicateurs du cancer, en l'occurrence l'angiogenèse et la désoxygénation.

Contact :

Bryan Fisher, 202.868.4825, bfisher@messagepartnerspr.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/885499/Seno_Medical___know_your_lemons.jpg

SOURCE Seno Medical