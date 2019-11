Seno Medical y Know Your Lemons destacan la educación y la autoexploración para la detección precoz el cáncer de mama

Seno Medical Instruments, Inc. (Seno Medical), una empresa médica de diagnóstico por imagen con sede en Texas que está desarrollando una revolucionaria tecnología de diagnóstico de cáncer de mama, se ha unido a la campaña Know Your Lemons para realizar esta encuesta en octubre, durante el mes por la sensibilización sobre el cáncer de mama, en los Países Bajos, país con una de las mayores tasas de incidencia del mundo.

Patrocinada por la organización benéfica internacional contra el cáncer de mama, la fundación Know Your Lemons Foundation se centra en la educación sobre la salud mamaria para superar tabúes, miedos y problemas de alfabetización. En la imagen más utilizada de su campaña aparecen 12 limones en una huevera de cartón con 12 de los síntomas del cáncer de mama. El estudio demostró que la imagen ayudó con la detección precoz.

Cuando se les preguntó a las pacientes por sus síntomas, al principio solo un 11% pensó que tenían más de un síntoma. Sin embargo, cuando se les mostraron los 12 síntomas de la imagen del cáncer de mama, el 41% identificó dos o más síntomas de cáncer. El 68% de las mujeres que tenían un síntoma evidente dijo que la imagen les habría ayudado si la hubieran visto antes de recibir su diagnóstico.

Solo un tercio de las pacientes encuestadas tenían la edad necesaria para hacerse mamografías rutinarias (a partir de los 50 años), por lo que la sensibilización sobre los síntomas fue particularmente vital para este grupo de población. De manera destacable, la autoexploración ayudó a una de cada cinco pacientes a localizar el cáncer de mama. De las que admitieron que no se realizaban una autoexploración regular, el 44% dijo que, simplemente, se olvidaban de hacerlo.

A través de su asociación con Know Your Lemons, Seno Medical apoya las actividades educativas centradas en los profesionales sanitarios de los Países Bajos, donde su tecnología de ecografía optoacústica ya se utiliza para obtener más información sobre los vasos sanguíneos anormales y el contenido en oxígeno de los potenciales tumores.

"La misión de nuestra compañía es hacer todo lo que podamos para diagnosticar precozmente el cáncer de mama", dijo Tammy Garcia, vicepresidenta sénior de Ventas y Marketing de Seno Medical. "Estamos encantados de marcar una diferencia al educar y empoderar a mujeres y hombres para que puedan cuidar de sí mismos y buscar ayuda lo antes posible".

"Cuando se le diagnostica cáncer a una mujer en la etapa inicial, las tasas de supervivencia llegan casi al 100%", explica la Dra. Corrine Ellsworth-Beaumont, fundadora y diseñadora de Know Your Lemons. "Nuestra organización benéfica ha llegado a más de 500 millones de mujeres (y hombres) de todo el mundo, pero no descansaremos hasta llegar a todo el mundo. La sensibilización es algo que va más allá de octubre, es un esfuerzo durante todo el año. Esperamos enviar cientos de pósteres este noviembre para facilitar un cambio en los Países Bajos".

Una de las participantes en la encuesta, Amanda Menno, de 46 años, de Hoogland, supo que tenía un síntoma gracias a la campaña. "Una vez que vi todos los síntomas del cáncer de mama, la imagen se me grabó en la mente, lo que fue bueno, ya que descubrí un hoyuelo en mi pecho al poco tiempo. Gracias a Know Your Lemons supe que tenía que ver a mi médico lo antes posible.

Con la ayuda de Seno Medical, Know Your Lemons ofrece un póster gratis, mientras tengan existencias disponibles, a pacientes y personal sanitario de los Países Bajos que visiten https://knowyourlemons.com/nederlands para reforzar los esfuerzos educativos.

Seno Medical Instruments, Inc. es una empresa médica de diagnóstico por imagen con sede en San Antonio (Texas), comprometida con el desarrollo y la comercialización de una nueva modalidad de diagnóstico del cáncer: la imagen optoacústica. El sistema de diagnóstico por imagen Imagio® Breast de Seno Medical combina la tecnología optoacústica con la ecografía (OA/US) para generar imágenes funcionales y anatómicas del pecho en tiempo real. Con la aparición o ausencia de dos indicadores distintivos del cáncer (la angiogénesis y la desoxigenación), las imágenes optoacústicas ofrecen un mapa sanguíneo único en la masa mamaria y alrededor de ella, mientras que las ecografías intercaladas y registradas ofrecen una imagen anatómica tradicional.

La fundación Know Your Lemons Foundation es una organización sin ánimo de lucro que se centra en la detección precoz del cáncer de mama. Junto con organizaciones de todo el mundo, educan de una manera amable y memorable para mejorar el entendimiento y la confianza, y fomentar las pruebas para tratar de salvar vidas.

