Sensação de "derretimento" do rosto é maior com o passar dos anos

SÃO PAULO, 9 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Tratamentos estéticos são cada vez mais frequentes dentro das clínicas dermatológicas. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética1, em 2018, foram realizados mais de 12,5 milhões de procedimentos não-cirúrgicos desse tipo ao redor do mundo – um crescimento de 10,4% em relação ao ano anterior. Desses, o Brasil representa 2,2 milhões. A busca por esses tratamentos tem objetivos variados e um deles está relacionado à sensação de derretimento do rosto que aumenta com o avançar da idade.

"Temos essa sensação de 'descolar' ou 'derreter' porque os tecidos vão cedendo com o passar dos anos devido à perda de colágeno, entre outros fatores", explica a dermatologista Dra. Maria Paula Del Nero, integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Os tratamentos dermatológicos em alta são uma opção para diminuir essa sensação e melhorar a qualidade da pele.

O Sculptra®, nome comercial dado ao ácido poli-L-lático (PLLA), é um bioestimulador de colágeno que possui efeito gradual e atua no bioestímulo da produção do próprio colágeno do paciente. "Ele provoca uma leve resposta inflamatória no local da aplicação, estimulando a produção de colágeno", explica a médica.

Del Nero comenta que a função do bioestimulador é promover a redensificação dérmica, a reorganização do subcutâneo e melhorar a qualidade de pele. Em outras palavras, ele traz de volta a sustentação da pele ao aumentar a densidade da derme e restaurar a firmeza perdida ao longo do tempo. O resultado: flacidez facial controlada, com uma pele mais firme.

Após a aplicação do produto — que tem indicações também para o corpo e cujo procedimento deve ser realizado em consultório —, os resultados visíveis aparecem progressivamente e são duradouros. "A partir de 30 dias, o processo de bioestímulo se inicia e se mantém por até um ano. Depois disso, os resultados são mantidos por até 25 meses", diz a Dra. Maria Paula.

A dermatologista também recomenda outras atividades para intensificar o combo de resultados do bioestimulador. O paciente pode adotar uma rotina de boa alimentação com proteína, hidratar a pele diariamente e fazer uso recorrente de filtro solar para retardar essa sensação de "derretimento" do rosto e para que os efeitos do Sculptra® sejam melhores ainda.

1. ISAPS International Survey on aesthetic/cosmetic procedures performed in 2018. Disponível em: https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2019/12/ISAPS-Global-Survey-Results-2018-new.pdf

