SENSORO e Graphcore fazem parceria para proporcionar cidades mais seguras e ecológicas

Os sensores inteligentes estão surgindo como uma ferramenta essencial na gestão de ambientes modernos e urbanos, à medida que estes fazem a transição para formas mais sustentáveis de energia e transporte, ao mesmo tempo que lidam com os efeitos das mudanças climáticas.

Incêndio, inundação e pesca

Inicialmente, a SENSORO utilizará as IPUs Graphcore para:

Proteção inteligente contra incêndios : O rápido crescimento do uso de bicicletas elétricas também causou um aumento nos incêndios durante o carregamento de bicicletas elétricas. O sistema de monitoramento da SENSORO pode alertar os administradores de um imóvel quanto à chegada de uma bicicleta eletrônica em suas dependências, permitindo que auxiliem no procedimento e instalações de carregamento seguro.

: O rápido crescimento do uso de bicicletas elétricas também causou um aumento nos incêndios durante o carregamento de bicicletas elétricas. O sistema de monitoramento da SENSORO pode alertar os administradores de um imóvel quanto à chegada de uma bicicleta eletrônica em suas dependências, permitindo que auxiliem no procedimento e instalações de carregamento seguro. Prevenção de inundações: A Graphcore está trabalhando com a SENSORO para desenvolver sistemas de alerta precoce com base no monitoramento de áreas urbanas com risco de inundação, permitindo uma melhor preparação e resposta emergencial em caso de desastres.

A Graphcore está trabalhando com a SENSORO para desenvolver sistemas de alerta precoce com base no monitoramento de áreas urbanas com risco de inundação, permitindo uma melhor preparação e resposta emergencial em caso de desastres. Governança ecológica inteligente: A pesca ilegal em rios interrompe a cadeia ecológica e destrói a integridade do ecossistema. Os sistemas SENSORO são capazes de reconhecer diferentes cenários de pesca, como pesca com máquinas elétricas e pesca com redes, oferecendo informações precisas sobre atividades de pesca ilegal.

Base computacional

Tony Zhao, fundador e CEO da SENSORO, recebeu nossa parceria dizendo: "O sistema de IPU da Graphcore oferece uma plataforma computacional eficiente e fácil de usar para a solução de ESG urbana criada em conjunto por ambas as partes e resolve o gargalo do poder computacional que temos enfrentado há muito tempo. Continuaremos a trabalhar com a Graphcore e a utilizar a IPU para proporcionar mudanças positivas em mais aspectos da vida das pessoas."

YOLO

Um dos principais modelos de IA utilizados pela SENSORO, com IPUs Graphcore, é a YOLO.

A YOLO (sigla para You Only Look Once, ou "você olha apenas uma vez") é uma rede neural convolucional altamente eficaz para detecção de objetos em tempo real. Desde o lançamento da primeira versão em 2015, ela passou por uma série de aprimoramentos para melhorar a velocidade e precisão.

A SENSORO descobriu que os recursos de computação otimizada e altamente paralela da IPU forneceram a paralelização necessária para que se tire o máximo proveito da YOLO.

Ao executar a inferência em imagens de alta resolução (1920 x 1080px), a SENSORO observou um ganho de desempenho quatro vezes maior, em comparação com a solução de inferência baseada em GPU que estava utilizando anteriormente.

FONTE Beijing SENSORO Technology Co. Ltd.

