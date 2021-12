SENSORO lance des solutions ESG novatrices au service du développement des villes intelligentes

En tant que fournisseur de services de technologie de données à l'échelle de la ville, SENSORO a reçu une attention répétée du marché financier, ce qui lui a permis d'attirer et de recruter de nombreux chercheurs, médecins et autres talents. Grâce à des travaux de recherche et de développement indépendants, l'équipe a créé un système intégré de bout en bout de technologie et de produits de l'IdO et de l'intelligence artificielle, y compris des terminaux de détection intelligents, des stations de base de communication de l'IdO, des puces et des serveurs pour l'informatique de périphérie, ainsi qu'une plateforme mondiale de services de visualisation de données.

Les solutions ESG intelligentes de SENSORO ont été mises en œuvre à grande échelle à Yichang, dans la province du Hubei. Elles ont joué un rôle dans de nombreux domaines, y compris la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19, la surveillance des conditions météorologiques et les alertes précoces, la protection écologique du fleuve Yangtze, les soins aux groupes vulnérables, les soins médicaux inclusifs à l'échelle locale, la protection du bien-être des animaux et la classification des déchets. SENSORO met à profit la puissance de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle pour orienter la construction urbaine vers une nouvelle étape de faibles émissions de carbone, d'économie d'énergie, de haut rendement et d'intelligence en utilisant des solutions de données intelligentes révolutionnaires pour ajouter de la vigueur et de la vitalité aux industries traditionnelles et au développement économique.

Des services d'innovation technologique dans des situations concrètes

La technologie est axée sur les gens. Dazhong Tao, un résident de Yichang, dans la province du Hubei, où se trouve le service numérique de SENSORO, a été profondément ému. Il a dit : « Ces technologies de pointe nous ont été d'une grande utilité dans notre vie quotidienne, rendant nos vies plus sûres. Par exemple, nous pouvons facilement avoir accès à des services de santé. »

Le PDG de SENSORO, Tony Zhao, a également déclaré : « Nous espérons utiliser les facteurs ESG comme guide pour offrir plus de solutions numériques pour l'environnement, la société et la gouvernance. Nous sommes prêts à travailler avec des partenaires de diverses industries pour bâtir une ville plus respectueuse de l'environnement, plus sécuritaire, plus intelligente et où il est plus agréable de vivre. De plus, nous avons déjà été témoins de la mise en place de tels changements. D'autres changements sont à venir. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1717698/SENSORO_SOLUTION_applied_25_provinces_China.jpg

