MISSISSAUGA, Ontario, 30. März 2019 /PRNewswire/ -- Die Sensors & Software GmbH gibt die Eröffnung eines neuen Büros in Höhr-Grenzhausen, Deutschland, bekannt Dieser neue Standort stärkt die europäische Präsenz von Sensors & Software Inc. und dient als ein Standort für den Vertrieb, die Unterstützung und die Entwicklung der gesamten Bodenradar-Produktlinie.

Zur Feier der Eröffnung des neuen, strategisch bedeutenden Büros hielt die Sensors & Software GmbH am 28. März 2019 ein große Eröffnungszeremonie ab. Alle Einzelheiten der Veranstaltung erhalten Sie auf Anfrage bei Dieter Griess, Business Development Director, unter +49 (2624) 915 9353.

„Wir sind begeistert, die Eröffnung unserer neuen europäischen Niederlassung in Deutschland bekanntzugeben", sagte Charles W. Miller, Präsident und Chief Operating Officer von Sensors & Software Inc. Diese neue Einrichtung ist in der Nähe von einigen der weltweit führenden High-Tech-Unternehmen angesiedelt. Unser neuer Standort bietet Zugang zu einem großen Pool der besten Produktentwicklungtalente in der Region, die wir einsetzen können, um unsere Produktlinie zu erweitern", fügte Miller hinzu.

„Es wird uns eine Freude sein, neue und bestehende Kunden sowie den Bürgermeister, Lieferanten, Partner, Kollegen und Freunde am 28. März willkommen zu heißen, um unsere erklärte Absicht zu feiern, unser Produktangebot auf die Gemeinschaft in Deutschland und Europa auszuweiten.

Kontaktinformationen für das neue europäische Büro.

Sensors & Software Europe GmbH

Bergstrasse 63a

D-56203 Höhr-Grenzhausen

Deutschland

Telefon: +49(2624)915-9353

Website: www.Sensoft.ca

Über Sensoren und Software Inc.

Das 1988 gegründete Unternehmen Sensors & Software ist der Weltmarktführer bei Bodenradarinnovationen. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Hardware- und Softwareprodukten und Services an, um zu verstehen, was sich unter der Oberfläche verbirgt, und um eine informierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Bezüglich des neuen europäischen Büros können Sie uns unter +1-905-624-8909 kontaktieren.

