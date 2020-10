Sensory Cloud lance Fend, un produit d'hygiène fortifié en calcium qui a démontré réduire les gouttelettes respiratoires en suspension dans l'air qui ne sont pas capturées par des masques chirurgicaux

Des études scientifiques publiées sur FEND montrent une réduction de 99 % des aérosols jusqu'à 6 heures

BOSTON, 20 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Sensory Cloud, une start-up basée à Boston et dédiée aux technologies de la santé, a annoncé aujourd'hui qu'elle rendra FEND largement disponible sur www.hellofend.com . Une nouvelle solution saline nasale, FEND, réduit les aérosols des voies aériennes, y compris les gouttelettes submicroniques qui ne sont pas captées par des masques et qui constituent une menace particulière pour les contaminants atmosphériques persistants dans les environnements intérieurs.

Disponible pour expédition à partir du mardi 20 octobre, FEND est une nouvelle solution saline nasale, composée de sels physiologiques naturels, que les professionnels de santé et toute personne à risque d'exposition au SRAS-CoV-2, peuvent utiliser pour le nettoyage nasal des voies respiratoires par inhalation nasale profonde d'un brouillard salin, généré par un appareil Mister portatif. Le système FEND débarrasse les voies respiratoires des gouttelettes de fluide qui recouvrent les parois et que nous produisons naturellement en respirant. Ces particules peuvent se déplacer plus profondément dans les poumons, où des complications de santé peuvent survenir, et vers l'environnement externe, où elles ne se déposent pas par gravité parce qu'elles sont si petites et peuvent s'accumuler dans les environnements intérieurs, posant des risques persistants d'infection par contamination. Le produit est sûr, portable et sans drogue.

Décrit dans une série de publications scientifiques depuis l'apparition du SRAS-1 jusqu'à la pandémie mondiale du SRAS-CoV-2 ( PNAS 2004 , JCIS 2007 , QRB Discovery 2020 , Molecular Frontiers 2020 ), FEND réduit les gouttelettes respiratoires des voies aériennes en plaçant une solution saline riche en calcium à la surface du mucus, qui, sinon, tend à perdre en force et à se décomposer en présence d'une infection. Selon de récentes publications scientifiques, FEND permet une réduction considérable du nombre de particules d'aérosol expirées — ce qui est crucial pour les voies respiratoires de ceux qui produisent le plus grand nombre de gouttelettes respiratoires — pouvant aller jusqu'à 99 % pendant une période pouvant aller jusqu'à six heures, avec une réduction globale de 75 % des particules expirées 30 minutes après l'administration.

« Les particuliers et les entreprises à travers le pays recherchent tous les moyens possibles permettant d'éviter la pénétration du virus dans les voies respiratoires et FEND est un atout supplémentaire sûr et efficace qui renforce leur protocole hygiénique », a déclaré David Edwards, fondateur de Sensory Cloud, chercheur spécialisé dans l'étude des aérosols et ancien professeur à l'Université Harvard. « Nous avons vu des commandes venir de familles, du personnel de santé de première ligne, de travailleurs essentiels, d'étudiants, entre autres, qui veulent s'attaquer aux petites particules en suspension dans l'air qui ont échappé aux autres mesures d'hygiène, y compris aux masques. »

La solution FEND a été testée récemment par la société de cinéma Swoon New York sur les quatre jours de tournage d'un clip vidéo à Los Angeles, produit par Say Whisky. L'objectif était d'améliorer le protocole de sécurité existant, en complétant les meilleures pratiques du CDC et de l'industrie pour prévenir la transmission de maladies sur le plateau. Un responsable de l'hygiène sur le plateau a administré la solution FEND à intervalles réguliers (environ toutes les 4 heures) tout au long de la journée et a évalué quantitativement la réduction des aérosols expirés pour chaque individu après l'administration de FEND.

« En tant que réalisateur de vidéos commerciales et musicales, j'ai eu du mal à accepter de mettre nos équipes, nos talents sans masques et moi-même à risque de maladie grave ou de mort afin que nous puissions créer du contenu pour ceux qui restent chez eux », a déclaré Ramón J. Goñi, réalisateur et responsable de la création à Swoon New York. « J'espère que notre protocole de sécurité actuel, qui inclut la solution FEND comme dispositif de protection supplémentaire, servira d'exemple à nos partenaires de l'industrie. Cette solution était peu coûteuse et facile à utiliser et pourrait être un excellent ajout pour nos pairs de l'industrie, y compris les studios d'Hollywood, les petites agences de publicité et les sociétés de production qui sont confrontés à des difficultés logistiques et financières lorsqu'une reprise de l'activité est envisagée. »

La nature du nuage brumeux produit par l'appareil qui crée des gouttelettes FEND est essentielle à l'efficacité hygiénique de la solution. Ces gouttelettes, d'environ 10 microns, sont trop grosses pour pénétrer les poumons mais permettent aux sels physiologiques de se déposer efficacement dans le nez, la trachée et les bronches principales où de nombreuses gouttelettes respiratoires sont générées.

Les trousses FEND Starter Kit, qui incluent un appareil Mister réutilisable et 2 flacons de solution FEND (1/2 once chacun), coûteront 49 $, tandis que les recharges des flacons FEND coûteront 7,50 $. Chaque flacon FEND permet environ 125 nettoyages des voies aériennes.

Sensory Cloud est une start-up technologique basée à Boston qui conçoit des solutions pour répondre aux problèmes de bien-être humain et de santé grâce à des découvertes novatrices aux frontières de l'olfaction et de la biologie respiratoire. Sensory Cloud développe une gamme exclusive de produits de consommation basée sur ses plateformes exclusives d'olfaction et de sel de calcium pour la santé et le bien-être humains. L'entreprise lance son nouveau produit d'hygiène FEND (hellofend.com) en octobre 2020.

