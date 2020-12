Senteret for reproduktive rettigheter kunngjør at Ecuador innrømmer ansvar for brudd på menneskerettigheter mot 16 år gammel jente.

GUAYAQUIL, Ecuador, 10. desember 2020 /PRNewswire/ -- I dag tilfredsstiller avgjørelsen fra den inter-amerikanske menneskerettighetsdomstolen, den høyeste domstolen for menneskerettigheter i Amerika, president Lenín Moreno, på vegne av staten Ecuador, anerkjente offentlig ansvar for å unnlate å beskytte Paola Guzmán Albarracín, en 16 år gammel jente, fra den systemiske volden og seksuelle overgrep av skolens visestyrer, Bolivar Espín.

Under den offentlige begivenheten beklaget presidenten til Paolas mor, Petita Albarracín, som har kjempet siden 2002 for å få rettferdighet for datteren og tildelte henne vitnemål fra Paolas videregående.

Dette er det første trinnet i å implementere denne dommen som ble utstedt i august i Paola Guzmán Albarracín mot Ecuador – domstolens første sak om seksuell vold i skolemiljøer lagt frem av Senteret for reproduktive rettigheter og CEPAM-Guayaquil på vegne av Paolas familie.

Domstolen fant ut at lidelsen forårsaket av gjentatte seksuelt misbruk var det som førte til at Paola forsøkte å ta sitt eget liv. Selv om skolens tjenestemenn fikk vite at hun hadde fått i seg hvitt fosfor, lot de henne dø ved å unnlate å ta henne til et sykehus eller varsle familien.

"Datteren min ble urettferdig beskyldt av staten, av justisen og av media i Ecuador som våget å si at hun hadde forført Espín," sa Petita Albarracín. "Til slutt har Paolas navn blitt frikjent ved å erkjenne at hun var et offer for det forferdelige overgrepet som førte til hennes selvmord."

I kjennelsen mot Ecuador presiserte rettens dom for første gang at retten til utdanning også må omfatte seksuell og reproduktiv utdanning. Den internasjonale avgjørelsen vil ha en vidstrakt effekt over hele Latin-Amerika ettersom det krever 25 land i regionen å lage politikker for å forhindre seksuell trakassering og overgrep i skolene, og kan påvirke andre stater som er en del av det inter-amerikanske systemet for menneskerettigheter.

"Saken til Paola representerer tusenvis av andre barn og ungdommer som også var ofre for deres overgripere, men for mangelen på seksuell og reproduktiv utdannelse på kontinentet," sa Catalina Martínez Coral, regiondirektør for Latin-Amerika og Karibien i sentrum for reproduktive rettigheter. "Anerkjennelsen av Ecuadors ansvar er bare første skritt, og vi vil arbeide for å holde andre land i regionen ansvarlige for å implementere domstolens avgjørelse i sin helhet."

Related Links

www.reproductiverights.org



SOURCE Center for Reproductive Rights