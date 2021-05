Sentinel Diagnostics lança dois novos testes serológicos para avaliar rapidamente a resposta imune ao SARS-CoV-2

MILÃO, 5 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A fim de avaliar rapidamente a resposta imune contra o SARS-CoV-2 de pacientes e comunidades inteiras, a Sentinel Diagnostics, uma empresa italiana com foco há mais de 35 anos no desenvolvimento e produção de diagnósticos In Vitro para as plataformas mais avançadas de química clínica, imunoquímica e diagnóstico molecular, anuncia o lançamento de dois novos testes serológicos para detecção de anticorpos totais (IgA, IgG e IgM) para proteínas específicas do SARS-CoV-2 em soro humano: COVID-19 Anti-S1 Total Ab e COVID-19 Anti-NC Total Ab.

A aplicação desses testes ajudaria a identificar os indivíduos que desenvolveram corretamente anticorpos após a infecção e/ou vacinação, apoiando a compreensão do grau de difusão da COVID-19 na comunidade e os resultados dos esforços realizados por países para campanhas de vacinação. "A disseminação da pandemia do SARS-CoV-2 e as atuais campanhas de vacinação em andamento elevaram a necessidade de uma rápida avaliação do status imunológico de indivíduos e comunidades para entender quais medidas adotar para evitar a disseminação de infecções, bem como para monitorar a resposta imunológica após a vacinação", explica Marco Buonaguidi, diretor de vendas e marketing. "Desenvolvemos a nossanova solução rápida que apoia o monitoramento contínuo da epidemia para garantir que as decisões de saúde pública produzam resultados rápidos."

Os ensaios COVID-19 Anti-S1 Total Ab e COVID-19 Anti-NC Total Ab são ambos testes de diagnóstico In Vitro, para análise quantitativa e qualitativa com método imunoturbimétrico, desenvolvidos para processar centenas de resultados em 1 hora e milhares em um único dia quando utilizados em nosso analisador Sentinel SENTIFIT®270 ou em outras plataformas analíticas automatizadas. O primeiro kit detecta os anticorpos totais contra a proteína Spike RBD S1, enquanto o segundo detecta os anticorpos contra a proteína do Nucleocapsid (NC).

Os novos testes de diagnóstico da Sentinel oferecem os primeiros resultados em cerca de 10 minutos. O uso de Sentinel COVID-19 Anti-S1 Total Ab e do COVID-19 Anti-NC Total Ab ajudarão a a distinguir os indivíduos vacinados dos infectados naturalmente. Os testes podem ser realizados em associação com a mesma amostra sérica ou separadamente para melhor se adequar às necessidades laboratoriais.

