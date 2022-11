SENTINEL DIAGNOSTICS LANÇA SENTINAT® 200, O SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DA AMOSTRA AO RESULTADO PARA O DIAGNÓSTICO DE INFECÇÕES VIRAIS

MILÃO, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sentinel CH. SpA anunciou hoje o lançamento do SENTiNAT® 200, o sistema totalmente automatizado da amostra ao resultado, e os testes de PCR em tempo real STAT-NAT® SN200 para a detecção quantitativa de dez vírus. Os kits SENTiNAT® 200 e STAT-NAT® SN200 representam a solução ideal para laboratórios de médio a alto rendimento que realizam o diagnóstico de infecções virais.

O SENTiNAT® 200 é uma plataforma compacta para extração de DNA/RNA, configuração e amplificação de PCR, que inclui dois cicladores térmicos integrados e o software de análise FastFinder. O sistema combina rendimento, automação e flexibilidade para adaptar-se melhor às várias necessidades dos laboratórios: ele realiza a análise multiparamétrica de até 15 vírus no mesmo ciclo, processando de uma a 48 amostras em quatro horas. O software intuitivo, que guia o operador por todas as fases da configuração do instrumento, e o leitor de código de barras de amostras e reagentes ajudam a reduzir o erro humano. O operador pode acessar os dados disponíveis na nuvem a qualquer momento em qualquer lugar, para otimizar o tempo de geração de relatórios, mantendo o controle total dos resultados.

O SENTiNAT® 200 foi projetado para trabalhar com os kits STAT-NAT® SN200, com base na tecnologia patenteada de congelamento a seco, que permite estabilidade de longo prazo a temperatura ambiente, tornando os testes mais robustos e simplificando a gestão dos reagentes no laboratório.

"Desenvolvemos os kits SENTiNAT® 200 e STAT-NAT® SN200, todos com a marcação CE, para oferecer uma solução completa, que simplifica as atividades rotineiras dos laboratórios de virologia, inclusive aqueles dedicados a pacientes transplantados" - explicou Marco Buonaguidi, diretor de vendas e marketing. "Hoje, damos um primeiro passo em um caminho que nos permitirá desenvolver novos parâmetros para atender aos pedidos mais desafiadores de nossos clientes em diagnósticos moleculares."

SENTiNAT® 200 e STAT-NAT® SN200 possuem, respectivamente, as marcações CE-IVDR e CE-IVD

Sentinel Diagnostics (Sentinel CH. SpA)

A Sentinel Diagnostics (Sentinel CH. SpA) é uma empresa inovadora que, por meio do desenvolvimento de seus produtos, contribui para o crescimento do conhecimento científico e para a melhoria da saúde das pessoas na área de diagnósticos. Há quase 40 anos, a Sentinel Diagnostics, uma empresa italiana sediada em Milão, desenvolve e produz dispositivos de diagnóstico in vitro para as plataformas mais avançadas de química clínica, imunoquímica e diagnóstico molecular.

Para mais informações, acesse o site da Sentinel: www.sentineldiagnostics.com.

FONTE Sentinel Diagnostics

