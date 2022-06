SENTINEL DIAGNOSTICS LANÇA UM ANALISADOR DE ALTO RENDIMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA TESTES IMUNOQUÍMICOS FECAIS

MILÃO, 15 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Para atender à necessidade crescente de organizações de exames de câncer colorretal e grandes laboratórios clínicos, a Sentinel Diagnostics , uma empresa italiana dedicada, há mais de 35 anos, ao desenvolvimento e produção de diagnósticos in vitro para as plataformas mais avançadas de química clínica, imunoquímica e diagnóstico molecular, anunciou o lançamento do analisador SENTiFIT® 800, um sistema de alto rendimento e totalmente automatizado para teste imunoquímico fecal.

O câncer colorretal (CRC) é um dos cânceres mais perigosos e letais. Ele é a segunda principal causa de morte relacionada ao câncer do mundo ocidental, com quase dois milhões de novos casos por ano e 0,9 milhão de mortes (www.iarc.fr). Se diagnosticado precocemente, o CRC é curável na maioria dos casos, portanto, a maioria dos países organiza exames nacionais ou regionais para identificar os cânceres em seu estágio inicial, tornando a cura mais eficiente e, assim, diminuindo consideravelmente a mortalidade. Esses programas de exames testam milhões de pessoas todos os anos, e isso gera novos desafios na organização prática dos laboratórios. O novo analisador de alto rendimento SENTiFIT® 800 pode atender à necessidade de produtividade, automação e precisão das situações mais exigentes.

"Há quase 20 anos, a Sentinel Diagnostics apoia a luta contra o câncer colorretal com testes e analisadores FOB Gold® de alta qualidade", explicou Marco Buonaguidi, diretor de vendas e marketing. "O SENTiFIT® 800 foi desenvolvido especificamente para centros de exames de teste imonoquímico fecal e representa um passo adiante para fortalecer nosso compromisso no campo do diagnóstico de doenças gastrointestinais."

O analisador SENTiFIT® 800 é um sistema de ponta dedicado a testes fecais, capaz de processar até 550 testes por hora, um milhão de amostras testadas todos os anos em automação total e rastreabilidade completa. Ele oferece uma redução relevante do tempo de trabalho, melhor gestão dos recursos e diminuição dos erros manuais. O sistema é alimentado por um carregador de amostras dedicado (Rack Handler RH-150), que oferece um fluxo constante de até 250 amostras para a unidade analisadora.

O analisador SENTiFIT® 800, que tem a marcação CE, é compatível com a linha FOB Gold®, a solução completa para a identificação de sangue oculto em fezes, e com a linha de reagentes CALiaGold® para a quantificação da calprotectina fecal, a opção preferencial de teste para identificar a presença de inflamação no intestino.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1839956/Sentinel_Diagnostics_Logo.jpg

FONTE Sentinel Diagnostics

