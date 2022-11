SENTINEL DIAGNOSTICS LANCE SENTINAT® 200, LE SYSTÈME ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ DE L'ÉCHANTILLON AU RÉSULTAT POUR LE DIAGNOSTIC DES INFECTIONS VIRALES

MILAN, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Sentinel CH. SpA a annoncé aujourd'hui le lancement de SENTiNAT® 200, le système entièrement automatisé de l'échantillon au résultat, et des tests PCR en temps réel STAT-NAT® SN200 pour la détection quantitative de 10 virus. Les kits SENTiNAT® 200 et STAT-NAT® SN200 représentent la solution idéale pour les laboratoires de moyenne et grande capacité engagés dans le diagnostic des infections virales.

SENTiNAT® 200 est une plateforme compacte pour l'extraction d'ADN/ARN, la mise en place et l'amplification de la PCR, qui comprend 2 thermocycleurs intégrés et le logiciel d'analyse FastFinder. Le système combine débit, automatisation et flexibilité pour mieux s'adapter aux différents besoins des laboratoires : il effectue l'analyse multiparamétrique de 15 virus au cours d'un même cycle, traitant d'un à 48 échantillons en 4 heures. Le logiciel intuitif, qui guide l'opérateur à travers toutes les phases de l'installation de l'instrument, et le lecteur de codes-barres pour les échantillons et les réactifs contribuent à réduire les erreurs humaines. L'opérateur peut accéder aux données disponibles dans le Cloud à tout moment et en tout lieu, afin d'optimiser les délais de rapport tout en gardant un contrôle total sur les résultats.

SENTiNAT® 200 est conçu pour fonctionner avec les kits STAT-NAT® SN200, basés sur la technologie brevetée de lyophilisation qui permet une stabilité à long terme à température ambiante, rendant les analyses plus fiables et simplifiant la gestion des réactifs dans le laboratoire.

« Nous avons développé les kits SENTiNAT® 200 et STAT-NAT® SN200, tous marqués CE, pour offrir une solution complète qui simplifie les activités de routine des laboratoires de virologie, y compris ceux qui se consacrent aux patients transplantés », a expliqué Marco Buonaguidi, responsable des ventes et du marketing. « Aujourd'hui, nous faisons un premier pas sur un chemin qui nous permettra de nous engager dans le développement de nouveaux paramètres pour satisfaire les demandes les plus exigeantes de nos clients en matière de diagnostic moléculaire ».

SENTiNAT® 200 et STAT-NAT® SN200 sont respectivement marqués CE-IVDR et CE-IVD

Sentinel Diagnostics (Sentinel CH. SpA)

Sentinel Diagnostics (Sentinel CH. SpA) est une société innovante qui, par le développement de ses produits, contribue à l'accroissement des connaissances scientifiques et à l'amélioration de la santé des personnes dans le domaine du diagnostic. Depuis près de 40 ans, Sentinel Diagnostics, une société italienne basée à Milan, développe et produit des dispositifs de diagnostic in-vitro pour les plateformes de chimie clinique, d'immunochimie et de diagnostic moléculaire les plus avancées.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de Sentinel : www.sentineldiagnostics.com .

