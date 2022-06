SENTINEL DIAGNOSTICS MET SUR LE MARCHÉ UN ANALYSEUR À HAUT DÉBIT TOTALEMENT AUTOMATISÉ POUR LES TESTS IMMUNOCHIMIQUES FÉCAUX

MILAN, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Pour répondre aux besoins croissants des organismes de dépistage du cancer colorectal et des grands laboratoires cliniques, Sentinel Diagnostics - une société italienne spécialisée depuis plus de 35 ans dans le développement et la production de diagnostics in vitro pour les plateformes de chimie clinique, d'immunochimie et de diagnostic moléculaire les plus avancées - annonce le lancement de l'analyseur SENTiFIT ® 800, un système entièrement automatisé et à haut débit pour le test immunochimique fécal.

Le cancer colorectal (CRC) est l'un des cancers les plus dangereux et les plus mortels. Il représente la deuxième cause de décès par cancer dans le monde occidental, avec près de 2 millions de nouveaux cas par an et 0,9 million de décès (www.iarc.fr). S'il est diagnostiqué à un stade précoce, le cancer colorectal est guérissable dans la plupart des cas. C'est pourquoi la plupart des pays organisent des dépistages nationaux ou régionaux pour identifier les cancers à un stade précoce, ce qui rend la guérison plus efficace et réduit considérablement la mortalité. Ces programmes de dépistage testent des millions de personnes chaque année, créant ainsi de nouveaux défis dans l'organisation pratique des laboratoires. Le nouvel analyseur à haut débit SENTiFIT®800 peut répondre à ces besoins de débit, d'automatisation et de précision des situations les plus exigeantes.

« Depuis près de 20 ans, Sentinel Diagnostics soutient la lutte contre le cancer colorectal au moyen de tests et d'analyseurs FOB Gold® de haute qualité », explique Marco Buonaguidi, chef des ventes et du marketing. « Le SENTiFIT® 800 a été développé spécifiquement pour les centres de dépistage FIT et représente un pas de plus vers le renforcement de notre engagement dans le domaine du diagnostic des maladies gastro-intestinales ».

Le SENTiFIT® 800 Analyzer est un système haut de gamme dédié aux tests fécaux, capable de traiter jusqu'à 550 tests/h, 1 million de tests chaque année en automatisation totale et traçabilité complète. Il permet de réduire considérablement le temps de travail, de mieux gérer les ressources et de diminuer les erreurs manuelles. Le système est alimenté par un chargeur d'échantillons dédié (Rack Handler RH-150) qui fournit un débit régulier de jusqu'à 250 échantillons à l'unité d'analyse.

L'analyseur SENTiFIT® 800, marqué CE, est compatible avec la gamme FOB Gold®, la solution complète pour l'identification du sang occulte dans les selles, et avec les réactifs de la gamme CALiaGold® pour la quantification de la calprotectine fécale, le test de premier choix pour identifier la présence d'une inflammation dans l'intestin.

