Séoul à la recherche d'innovateurs mondiaux pour définir les moyens de réduire les poussières fines dans le métro

À travers le « Seoul Global Challenge » (l'enjeu mondial de Séoul), le gouvernement de la ville expose les problèmes urbains de Séoul en tant que défis spécifiques : ceux-ci sont extrêmement complexes et attirent de fortes interrogations de la part des habitants, des sociétés, des universités et des instituts de recherche dans le monde entier. Ceux qui sont intéressés auront ainsi l'occasion d'élaborer des idées novatrices et d'utiliser la ville comme terrain d'essai pour mettre leurs solutions à l'épreuve. Les pouvoirs publics de la ville feront alors l'acquisition des meilleures solutions par voie d'achat public pour immédiatement les mettre en œuvre et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Le premier enjeu s'intitule « Trouver les moyens de réduire les poussières fines dans le métro », car ceci est récemment apparu comme étant l'un des problèmes les plus sérieux à Séoul. Les tunnels (cinq tunnels comprenant la Hyochang Park Station sur la ligne 6 du métro), les quais (10 quais, y compris Itaewon Station) et les trains (trains circulant sur la ligne 2) présentant des taux élevés de poussières fines sont définis comme étant les trois espaces où ce défi sera mis à l'épreuve et ensuite mis en pratique. Les produits et les solutions qui seront sélectionnés seront révélés à l'occasion de la « 2020 Fine Dust Expo » (Salon des poussières fines de 2020) devant se tenir en février l'an prochain.

Par l'intermédiaire du « Seoul Global Challenge », le gouvernement de la ville de Séoul a expliqué qu'il utilisera la technologie permettant d'améliorer la qualité de l'air dans son système de métro et de contribuer au développement du secteur du métro dans le monde entier.

Les premières propositions seront acceptées en ligne du 9 septembre au 22 novembre sur son site web ( www.seoul-tech.com/seoulglobalchallenge ). L'équipe gagnante se verra dotée d'un prix de 500 millions de won ( 413 560 USD) en même temps que le prix du maire de Séoul ; l'équipe en deuxième place quant à elle recevra un long prix d'une valeur monétaire de 100 millions de won (82 700 USD). Les meilleures équipes pour chaque espace (tunnels, quais et trains) recevront 50 millions de won (41 350 USD).

Le gouvernement de la ville de Séoul a indiqué qu'il achèterait les meilleurs produits et solutions sélectionnés grâce au « Seoul Global Challenge » et qu'il les mettra en œuvre dans le métro dès que possible afin d'améliorer la qualité de l'air dans les transports en commun et la qualité de vie pour les habitants.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/998144/Seoul_Global_Challenge.jpg

SOURCE Seoul Metropolitan Government