SEPHORA China lanza un nuevo concepto de belleza: My Beauty Power Turn It On

El nuevo concepto "My Beauty Power Turn It On" inspira tendencias de belleza vanguardistas

SEPHORA, inspirada por su espíritu rompedor, ha anunciado su nuevo concepto "My Beauty Power Turn It On" en la conferencia de prensa. Para favorecer el lanzamiento del nuevo concepto, SEPHORA ha anunciado oficialmente que Z.TAO será su embajador de marca.

Innovación y actualización: nuevo comercio minorista omnicanal

SEPHORA ha creado un completo sistema minorista omnicanal. Además de la aplicación oficial SEPHORA, el sitio web oficial, la tienda insignia en Tmall y la tienda insignia en JD, SEPHORA también lanzó el miniprograma el 31 de agosto. De esta forma, SEPHORA intenta acercarse a la cultura social china y convertirse en el primer minorista vertical del sector de la belleza que ofrece una experiencia de compra social completa.

Además de sus 228 tiendas físicas, presentes en 74 ciudades chinas, SEPHORA también ha anunciado que abrirá su primera tienda de concepto asiática en el mes de septiembre en Shanghái.

"My Beauty Power Turn It On", de SEPHORA, liderará una nueva ola de tendencias de belleza y traerá una innovación y una subversión sin precedentes al sector del comercio minorista de productos de belleza, ofreciendo nuevas perspectivas. Además, el fluido sistema minorista omnicanal de circuito cerrado y la próxima tienda Asian New Concept Store totalmente actualizada ofrecerán a los clientes la oportunidad de crear con seguridad su propio poder de belleza. Creemos que la inexorable búsqueda de la belleza, la constante exploración y el liderazgo en las tendencias de belleza, junto con la innovación continua en ventas experimentales, son para SEPHORA las mejores formas de cumplir su compromiso con los clientes chinos.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/738414/SEPHORA_1.jpg



Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/738416/SEPHORA_2.jpg



Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/738415/SEPHORA_3.jpg