SEPHORA China startet neues Beauty-Konzept: „My Beauty Power Turn It On"

SCHANGHAI, 6. September 2018 /PRNewswire/ -- SEPHORA, der weltweit größte Vertreiber von Luxus-Beauty-Produkten, hat am 31. August im Schanghai Film Plaza eine Pressekonferenz über den Release eines neuen Konzeptes zu Beauty Power gegeben. SEPHORA kündigte das neue Konzept „My Beauty Power Turn It On" an und rief alle Kunden dazu auf, tief in sich zu gehen und die Kraft ihrer individuellen und einzigartigen Schönheit zu erkennen und eine neue Bedeutung von Schönheit, die ihnen innewohnt neu zu entdecken, zu führen und zu schaffen. Um das Konzept „My Beauty Power Turn It On" an noch mehr junge Menschen zu kommunizieren wird der berühmte chinesische Sänger und Schauspieler Z. TAO SEPHORA diesmal als Markenbotschafter unterstützen. In der Zwischenzeit wurde auch das SEPHORA-Mini-Programm gestartet, um eine neue Omni-Channel-Erfahrung im gesellschaftlichen Vertrieb zu bieten. Am Ende der Pressekonferenz hat SEPHORA angekündigt, dass das Unternehmen im September seinen ersten asiatischen New Concept Store in Schanghai eröffnen wird.