Sephora China veröffentlicht am ersten Virtual Sephora Day globale Beauty-Trends für Frühjahr/Sommer 2020 und erreicht Millionen von Zuschauern

SHANGHAI, 24. April 2020 /PRNewswire/ -- Am 23. April führte der weltweit größte renommierte Kosmetikhändler Sephora in China am ersten Virtual Sephora Day seine tongebende Liste mit globalen Beauty-Trends für die Frühjahr-/Sommersaison 2020 ein und erreichte eine Millionen Zuschauer. Die innovative digitale Initiative wurde in Sephoras WeChat-Miniprogramm Tmall and JD.com live übertragen. Es wurden über 100 neue und klassische Produkte von 43 internationalen Marken präsentiert, die nur bei Sephora erhältlich sein werden („Only at Sephora"). Dazu zählt auch die Hausmarke des Unternehmens Sephora Collection, die in China besonders bei jungen Kunden beliebt ist. Der bislang erste Virtual Sephora Day unterstreicht Sephoras unermüdliches Engagement, seinem Konzept des wahren Einzelhandels („True Retail") gerecht zu werden und kontinuierlich neue Wege für die Schönheitsindustrie zu ebnen.