September ist Auftakt der ATP World Tour 250 Zhuhai Championships

Die Stadt Zhuhai liegt an der Südküste Chinas, im Herzen des dynamischen Wirtschaftsraums Greater Bay Area. Sie liegt in Reichweite von Hongkong und Macau und wurde 2015 von der Chinesischen Akademie für das Sozialwesen zur „lebenswertesten Stadt Chinas" gewählt. Im Oktober 2018 wurde die Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke offiziell eröffnet. Die Stadt Zhuhai ist so direkt und einfach von Hongkong auf dem Fahrweg zu erreichen.

Alison Lee, ATP International Executive Vice President, sagte: „Im Namen der ATP heißen wir die Stadt Zhuhai bei der ATP World Tour 2019 willkommen. Ich bin sicher, dass die Spieler ihren Aufenthalt in der Stadt und die Spiele im prachtvollen Zhuhai Hengqin Tennis Center genießen werden. Wir freuen uns auf unseren Besuch im September."

Turnierleiter Leon Sun sagte: „Wir sind glücklich über die Verlegung des Turniers nach Zhuhai. Seit der Eröffnung der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke ist es für die Spieler leichter, von Hongkong nach Zhuhai zu kommen. Als einziges ATP World-Turnier in Südchina begrüßen wir die Fans aus Hongkong, Macau und anderswo auf das Herzlichste für tolle Matches in der neuen und modernen Anlage. Bis September im Hengqin Tennis Center Zhuhai."

Peter LV, geschäftsführender Direktor von Huafa Sports, Promoter und Ausrichter des Turniers, sagte: „Als Promoter der bevorstehenden Zhuhai Championships freut sich Huafa Sports auf ein Weltklasse-Event der ATP Tour. Wir wollen dafür sorgen, dass die Spieler, Funktionäre, Sponsoren und Tennisfans nah und fern rundum zufrieden sind. In Zhuhai findet im September ein spektakulärer und farbenfroher Tenniszirkus statt. Seien Sie unser Gast und fühlen Sie sich in Zhuhai zuhause."

Seit 2015 richtet die wunderschöne Küstenstadt Zhuhai im Süden Chinas Tennisveranstaltungen für Profis und Amateure aus. Schon seit 4 Jahren ist sie Austragungsort der WTA Elite Trophy Zhuhai und wurde als Organisator und Ausrichter des Turniers hoch gelobt. Dazu beigetragen haben die tatkräftige Unterstützung der Kommunalregierung und des lokalen Turnierpromoters Huafa Group. Die Zhuhai Championships werden der Entwicklung der lokalen Tenniskultur neue Dynamik verleihen und ohne Zweifel ein Highlight des ATP Tour-Kalenders werden.

Informationen zur Huafa Group:

Die Zhuhai Huafa Group besteht seit 1980 und geht bis zur Gründung der Sonderwirtschaftszone Zhuhai zurück. Sie ist eines der zwei führenden staatlichen Unternehmen in Zhuhai, die größte Unternehmensgruppe der Stadt und ein landesweit bedeutender Mischkonzern, der seit mehreren Jahren ununterbrochen in Chinas Top 500 Enterprises und Chinas Top 500 Service Enterprises geführt wird. Die Huafa Group besitzt vier börsennotierte Beteiligungsgesellschaften: Huafa Industrial Share (600325), Huajin Capital (000532), Huajin International Capital (00982) und Huaguan Technologies (871447). Huafa mit Sitz in Zhuhai hat seine Präsenz auf mehr als 50 Städte in ganz Kontinentalchina ausgedehnt, darunter Peking, Schanghai, Guangzhou, Shenzhen und Wuhan. Internationale Niederlassungen gibt es in Hongkong, Macao, San Francisco und Tel Aviv. Huafa ist an über 200 Unternehmen in aufkommenden Sektoren sowie an mehreren Firmen im Bereich High-Tech-Produktion strategisch beteiligt. Für 2019 hat sich die Huafa Group das Ziel gesetzt, neue Perspektiven zu identifizieren und auszuloten, die stark innovationsorientiert sind. Die jeweilige Technologie soll strategisch gefördert und implementiert werden, und das mit einem ganzheitlichen Ansatz, der nicht nur ein Gewinn bringendes Wirtschaften in den Mittelpunkt stellt, sondern auch dem Gemeinwohl dient. Huafa will sich als führendes Unternehmen der Region Zhuhai etablieren, das die Stärken der Region bei Technologie, Finanzen, Fertigung und städtischer Entwicklung zusammenbringt. Dies basiert auf Unternehmensstrategien, die sich an weltweiten Trends orientieren.

Informationen zum Hengqin Tennis Center Zhuhai

Das 148.000 Quadratmeter große Hengqin Tennis Center wurde von POPULOUS entworfen, eine Architekturbüro von Weltrang, das auf Konzeption und Design von Tennisanlagen spezialisiert ist. Die erste Bauphase des Centers erstreckt sich auf 61.000 Quadratmeter mit einer Grundfläche von annähernd 28.400 Quadratmetern, einschließlich eines Center Court für 5.000 Zuschauer, eines Platzes für 1.500 Zuschauer sowie vier Plätzen für jeweils 250 Zuschauer und 12 Outdoor-Trainingsplätzen.

Das Hengqin Tennis Center war bereits Austragungsort mehrerer professioneller Tennisturniere, darunter WTA Elite Trophy Zhuhai, Zhuhai Open und Australian Open Asia-Pacific Wildcard Play-off. Ab 2019 finden dort auch die Zhuhai Championships statt. Außerdem gab es am Hengqin Tennis Center viele spannende Sportveranstaltungen, beispielweise WDC International Style Latin Dancesport, League of Legends Demacia Cup, Chin Woo Men MMA und die Hengqin Kampfsport-Turnierserie.

