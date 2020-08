SeQura a conclu un accord avec Chenavari pour la mise en place d'un mécanisme d'emprunt pouvant atteindre les 200 millions d'euros

BARCELONE, Espagne, 5 août 2020 /PRNewswire / -- SeQura, la principale plateforme de paiement en ligne d'Espagne, a conclu un accord avec la société de gestion d'actifs Chenavari qui lui permettra de disposer d'une facilité d'emprunt pouvant atteindre les 50 millions d'euros au cours de la première phase, avec la possibilité de l'étendre à jusqu'à 200 millions d'euros. Ce partenariat va s'avérer essentiel pour soutenir sa croissance, lui permettre d'innover dans ses produits de paiement et de financer de nouveaux services à l'attention de ses utilisateurs finaux.

David Backstrom, PDG de SeQura, a déclaré : « Nous sommes ravis de compter Chenavari parmi nos partenaires financiers, car son équipe possède une grande expérience dans le secteur du crédit à la consommation et gère le portefeuille de sociétés de premier plan en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et en Irlande. »

« Outre l'importante injection de liquidités, cette opération signifie également que nous pouvons compter sur leur soutien dans le cadre de nos plans de croissance », a-t-il ajouté.

Grâce à cet accord, SeQura disposera des ressources nécessaires pour lui permettre de continuer à innover ses méthodes de paiement et d'offrir des options de financement supplémentaires aux consommateurs. L'objectif de la société est également de continuer à croître pour devenir la plateforme la plus flexible et transparente du marché en matière d'achat et de paiement de produits ou de services en ligne, tout en étant le meilleur allié des commerçants grâce à une conversion améliorée.

La société basée à Barcelone a doublé son chiffre d'affaires année après année et enregistre actuellement des ventes de 2 millions d'euros par mois, avec l'objectif de dépasser les 40 millions d'euros de ventes d'ici à 2021. L'année prochaine, la start-up technologique devrait également commencer à se développer dans certains pays d'Amérique latine, tels que le Mexique et la Colombie.

SeQura compte déjà plus de 2 500 magasins partenaires, dont Privalia, EF, CCQC, AliExpress, Phone House, Game ou Maison du Monde. À ce jour, plus d'un million d'achats ont été effectués via la plateforme en ligne et ce chiffre s'accroît chaque jour. La société vient également de lancer la première plateforme espagnole capable d'intégrer toutes les méthodes de paiement locales « payer maintenant », « recevoir votre article avant de le payer » et « fractionner vos paiements ».

Chenavari est une société de gestion d'actifs spécialisée dans les marchés de crédit et de financement européens. Les actifs sous gestion représentent plus de 5 milliards de dollars US, principalement auprès d'investisseurs institutionnels. L'équipe de 90 personnes de la société investit dans l'ensemble du spectre de liquidités du crédit européen.

Benjamin Jacquard, partenaire de Chenavari, a souligné : « SeQura possède un palmarès impressionnant en matière d'innovation constante dans les paiements en ligne et sur le marché espagnol du financement à la consommation. Pour nous, cela représente l'opportunité de nous développer à leurs côtés et de combiner notre expertise commune dans le domaine du crédit à la consommation dans diverses juridictions européennes. »

À propos de SeQura

SeQura est une plateforme de paiement en ligne innovante et flexible grâce à laquelle les acheteurs peuvent profiter de leurs achats avant de les payer, éviter les files d'attente dans les boutiques physiques ou financer leurs achats sans paperasse inutile. Forte de 6 années d'expérience dans le secteur, SeQura offre des solutions de paiement et de financement conçues pour améliorer l'expérience du consommateur en accordant la plus grande importance à lui offrir des conditions transparentes et à centrer les services sur ses besoins, comme le montre l'indice de satisfaction NPS (Net Promoter Score) de 82 points. SeQura compte plus de 2 500 commerçants partenaires sur sa plateforme. La société emploie 110 personnes et a enregistré une forte croissance au cours de la période du COVID-19.

