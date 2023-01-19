Seragon объявляет о выпуске RESTORIN®, самого передового антивозрастного нутрицевтика

Ирвайн, Калифорния, 19 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Seragon Biosciences, Inc. объявила о выпуске RESTORIN®, передового нутрицевтика для здорового старения. RESTORIN объединяет ряд запатентованных технологий Гарвардского университета, клиники Майо и Scripps Research для повышения уровня клеточного никотинамидадениндинуклеотида (NAD+) и усиления сенолитической стимуляции.

RESTORIN is an advanced senolytic NAD+ booster designed to promote healthy aging.

На протяжении десятилетий сложная природа старения оставляла ученым множество неразвернутых камней в области вмешательства в процесс старения. По результатам последнего исследования, сенолитика и NAD+ являются ключевыми технологиями для решения этой проблемы. RESTORIN представляет собой регулируемый сенолитический бустер NAD +. В нем также используется технология целевого высвобождения Seragon SERC™, в которой используются гидрофильные и липофильные носители, а также pH-зависимая кишечная система доставки для повышения биодоступности ингредиентов.

RESTORIN содержит ряд запатентованных форм сенолитиков, предшественников NAD+ и соединений, активирующих сиртуины (STAC). Senolytics (Сенолитики) представляют собой молекулы, нацеленные на сентимные клетки - клетки, которые способствуют старению и ухудшению органов. NAD+ — это сохраняющий жизнь кофермент, который улучшает клеточный энергетический метаболизм и целостность ДНК, а также является топливом для сиртуинов — белков долголетия, жизненно важных для здоровья клеток.

Существует множество исследований, указывающих на то, что эти молекулы оказывают положительное влияние на старение и состояние здоровья, связанные со старением, но до сих пор никто не может сочетать их с оптимальным соотношением для достижения синергетического эффекта, - заявил старший научный сотрудник компании Seragon Дэвид Браун, который содействовал развитию RESTORIN. - "Мы смогли разработать передовые формы этих молекул и серию сложных комбинаций для борьбы со старением с использованием передовых научных данных. Это по-настоящему меняет правила игры".

Десятилетия исследований показали, что уровень NAD+ значительно снижается по мере старения, что повышает нашу уязвимость к множеству возрастных заболеваний, начиная от диабета и заканчивая нейродегенерацией. Восстановление уровней NAD+ имеет решающее значение для замедления старения. Тем не менее, было трудно эффективно повысить уровень NAD+ на клеточном уровне с помощью пероральной доставки.

"В области старения важнейшим вопросом для решения является то, как поставлять прекурсоры NAD+ таким способом, чтобы наилучшим образом повысить эффективность клеточной NAD+ для достижения более здорового старения", - заявил д-р Браун. "Мы убеждены в том, что RESTORIN достиг лучших в своем классе показателей, что является настоящим прорывом. Особенно если учесть недавние исследования, демонстрирующие, что повышение уровня NAD+ может даже повысить эффективность иммунотерапии против рака, участвовать в этом исследовании очень интересно".

"Мы очень рады тому, что исследование старения способствует развитию способов помочь людям стареть медленнее, лучше и здоровее", - добавил он.

RESTORIN доступен для потребителей исключительно на официальном веб-сайте www.restorin.com.

Информация о компании Seragon Biosciences

Seragon Biosciences, Inc., штаб-квартира которой находится в Ирвайн (шт. Калифорния), является исследовательской биофармацевтической компанией, специализирующейся на улучшении здоровья людей и животных за счет инновационных наук. Компания Seragon Biosciences стремится к применению передовых научно-технических достижений в таких областях, как старение, обмен веществ, генная терапия и биоинформатика. От результатов исследований до потребительской продукции и клинических целей Seragon стремится обеспечить людям доступ к наиболее значимым прорывам в медицине. Для получения более подробной информации посетите сайт компании www.seragon.com.

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