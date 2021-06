Seraph Aviation Group place deux A320-200 auprès de Pakistan International Airlines

DUBLIN, 21 juin 2021 /PRNewswire/ -- Seraph Aviation Group, le gestionnaire d'actifs aéronautiques spécialisé dont le siège est à Dublin, en Irlande, est ravi d'annoncer, à la suite d'un appel d'offres ouvert, qu'il a placé avec succès deux A320-200 auprès de Pakistan International Airlines.

Pakistan International Airlines avait initialement lancé un appel d'offres pour huit avions à fuselage étroit et reçu près de 130 offres. À l'issue d'un processus approfondi couvrant les exigences techniques et financières, Seraph Aviation Group a été retenu, les livraisons étant prévues en juillet et août 2021.

David Butler, directeur général de Seraph Aviation Group, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu un contrat pour deux A320-200 avec Pakistan International Airlines. Cela fait suite à un processus dans lequel nous avons été confrontés à une forte concurrence, mais où la combinaison de la capacité technique et de la modélisation financière a obtenu les meilleures notes. Nous sommes impatients de livrer les deux appareils dans les mois à venir et d'entamer une relation longue et positive avec Pakistan International Airways. »

Le maréchal de l'air Arshad Malik, directeur général de Pakistan International Airlines, a félicité Seraph Aviation Group pour avoir remporté un appel d'offres très disputé et a déclaré qu'il espérait un partenariat productif à long terme entre les deux sociétés. Il a déclaré que PIA a une stratégie agressive basée sur la croissance dans laquelle le renouvellement et l'expansion de la flotte sont centraux, ainsi que la consolidation sur les routes productives et l'expansion sur les nouvelles routes.

Seraph Aviation Group a son siège social à Dublin et possède des bureaux à Stamford, Connecticut, aux États-Unis, et à Londres, en Angleterre.

Publié au nom du groupe Seraph Aviation par Heneghan

À propos de Seraph Aviation Group Seraph Aviation Group est un gestionnaire d'actifs et un conseiller financier spécialisé dans l'aviation. Le groupe se concentre sur la création et la gestion d'investissements aéronautiques pour des tiers, avec une expertise dans la gestion d'une large gamme d'actifs aéronautiques tout au long de leur cycle de vie et l'organisation de financements liés à l'aviation. Seraph Aviation Group est basé à Dublin, en Irlande, et possède des bureaux à Stamford, Connectivut, aux États-Unis, et à Londres, en Angleterre. www.seraph.aero

SOURCE Seraph Aviation Group