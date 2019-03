Seraphim constrói fábrica avançada de módulo solar de meia célula em Shanxi no norte da China

A nova fábrica, estabelecida em conjunto com a Shanxi Lu'An Photovoltaics Technology Co. Ltd., irá utilizar máquinas de fabricação de ponta, para manufaturar um gigawatt de módulos ultraeficientes por ano, incluindo módulos de meia célula padrão, de meia célula com vidro duplo e de meia célula bifaciais, de acordo com a Seraphim, uma das principais fabricantes mundiais de produtos para energia solar na China.

A fábrica entrará em operação no início de maio de 2019.

A Seraphim informou que seus produtos bifaciais usam uma camada dupla de vidro, combinada com células fotovoltaicas (PV) de dois lados avançadas, gerando até 25% mais de eletricidade limpa do que os módulos padrão. A tecnologia bifacial deverá dominar o mercado de energia solar por causa do custo nivelado mais baixo da energia (LCOE – lower levelized cost of energy) e a Seraphim está dando grandes passos para atender essa demanda em rápido crescimento.

"A Seraphim e as instalações altamente automatizadas de Lu'An apresentam os mais novos sistemas de controle de qualidade, desenvolvidos internamente, que podem agora cortar custos de fabricação e despesas gerais de administração em cerca de 50%. Nosso maior objetivo é tornar a marca Seraphim sinônimo de produtos custo-eficientes e confiáveis, para todos os usuários finais", disse o presidente da Seraphim, Polaris Li.

"A parceria com a Seraphim destaca a cooperação entre uma empresa estatal e uma empresa privada, para ligar cadeias de suprimento upstream e downstream", disse o presidente do conselho da Lu'An Photovoltaics Technology Co. Ltd., Deng Ming. Ele acrescentou que previu como a cooperação iria ajudar a aperfeiçoar o desempenho do produto, impulsionar vendas e aumentar a competitividade.

Desde sua fundação em 2011, a Seraphim vem se especializando em pesquisa, desenvolvimento, produção, inovação e vendas de produtos fotovoltaicos (PV). Até agora, mais de 6GW de produtos da Seraphim foram instalados em mais de 40 países.

A Lu'An Photovoltaics Technology Co. Ltd., subsidiária da empresa estatal Lu'an Group, ostenta uma capacidade de integração de produção de 4,3GW de PV.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/833636/Jiangsu_Seraphim.jpg

FONTE Seraphim

