Seraphim redobla fábrica de producción de 750 MW en Vietnam

CHANGZHOU, China, 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Seraphim Solar System Co., Ltd ("Seraphim"), uno de los líderes mundiales en fabricación de productos solares, anunció hoy su inversión en una fábrica modular de ensamblaje de 750 MW con producción totalmente automatizada en Vietnam. Este movimiento aumentará la resiliencia de la empresa en Vietnam de cara a la pandemia al fortalecer su capacidad de suministro global, que usa módulos de media celda de 500 MW de la serie S3 y módulos de media celda de 250 MW de la serie 4.

Al aplicar la encapsulación innovadora, media célula y Multi Bus Bar (MBB), el módulo de la serie S3 de Seraphim está equipado con obleas de 16 mm que entregan un máximo poder de salida de 450 W.

Guiados por la integración del módulo Seraphim de la serie 4, la tecnología bifacial, de media célula, MBB y la encapsulación de alta densidad, la eficiencia del módulo aumentó un 21,1 % con un máximo poder de salida de 540 W.

Jun Zhuge, vicepresidente ejecutivo de Seraphim, remarcó, "Esta fábrica está diseñada para mejorar nuestra competitividad en el mercado de los EE. UU. y aumentar la participación del mercado global de Seraphim, al expandir al extranjero su capacidad de producción fuera de China. Con la construcción de esta fábrica crearemos más trabajos y oportunidades para la comunidad local en Vietnam, avanzaremos en el progreso tecnológico de la región y contribuiremos a tener una sociedad más sostenible en términos energéticos".

Este movimiento sigue a los acuerdos referenciales de la compañía para suministrar paneles solares para dos proyectos fotovoltaicos (FV) separados que totalizan 80 MV en Vietnam. Los proyectos incluyen el proyecto Granja Solar BMT de 30 MV en la comunas de Ea Phe y Krong Puk, Ditrito de Krong Pac, Provincia de Dak Lak; y el proyecto Granja Solar KH de 50 MW en la comuna de Cam An Nam, distrito de Cam Lam, provincia de Khanh Hoa.

Acerca de Seraphim

Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. es una unidad integrada verticalmente con una capacidad de módulo anual de 5 GW. Seraphim, clasificada como nivel 1 por Bloomberg New Energy Finance, es una empresa guiada por la innovación centrada en el desarrollo de módulos FV de alto desempeño. Con un sólido equipo de investigación y desarrollo, Seraphim fabrica productos de módulos FV de alta calidad y valor. Actualmente, hay más de 8 GW de módulos de Seraphim instalados en más de 40 países. La estrategia global de Seraphim es mantener el liderazgo en un mercado competitivo y contribuir a la sostenibilidad y coexistencia armoniosa con todos.

