Seraphim Solar и Menlo Electric развертывают широкое сотрудничество в Центральной Европе

ЧАНЧЖОУ (Китай), 21 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- В 2021 году компании Seraphim Solar и Menlo Electric подписали соглашения о дистрибуции модулей по запланированным поставкам на 2021 год в объеме более 100 МВт с целью увеличения рыночной доли высоко котирующегося бренда в Центральной Европе.

Этот регион уже давно вызывает интерес со стороны мировых производителей фотоэлектрических модулей, рассчитывающих на получение выгод в связи с нарастающей волной перехода к альтернативным источникам энергии. В одной только Польше число фотоэлектрических систем, установленных в жилых домах по состоянию на 2020 год, перевалило за 500 тысяч, превысив аналогичный показатель 2019 года в пять раз.

«Мы рады сотрудничеству с компанией Menlo Electric в целях совместного развития польского и центральноевропейского рынков, — заявил президент компании Seraphim Поларис Ли (Polaris Li). — Наше партнерство не будет ограничиваться лишь поставками наших новейших солнечных модулей с высоким КПД, а будет охватывать также специализированные технические и маркетинговые услуги. Menlo Electric — опытный игрок в сфере развития экологически чистой промышленности, и мы с нетерпением ожидаем результатов нашего сотрудничества».

Это партнерство также удачно вписывается в стратегию компании Menlo Electric. Ее финансовый директор Марта Валендзевич (Marta Walendzewicz) объясняет это следующим образом: «Мы хотим предоставлять монтажным организациям и дистрибьюторам в Центральной Европе оборудование и услуги первоклассных мировых производителей. Большая часть нашей продукции поставляется через польский порт Гданьск, более удобно расположенный для обслуживания данного региона по сравнению с более отдаленными Гамбургом и Роттердамом. В результате мы можем предложить привлекательные цены и удобную логистику».

Руководство компании Menlo Electric, уже представленной на шести рынках, уделяет особое внимание расширению географии ее деятельности на новые страны. «Мы постоянно ищем торговых представителей и партнеров по всему региону», — заявила г-жа Валендзевич.

Компания Menlo Electric ожидает крупных поставок продукции Seraphim начиная с июня, делая упор на продвижение новой линейки односторонних модулей S3 и S4, включая SRP-370-BMB-HV и SRP-440-BMA-HV. Модуль 370 Wp с каркасом черного цвета, имеющий удобный формат 1755 x 1038 с предоставляемой 15-летней гарантией качества материалов и изготовления, привлекает главным образом монтажные организации, специализирующиеся на кровельных системах для жилых домов. Модуль 440 Wp выпускается как с серебристым, так и с черным каркасом.

Seraphim Solar

Компания Seraphim, основанная в 2011 году, специализируется на исследованиях, разработках, производстве и реализации фотоэлектрической продукции для нужд солнечной энергетики. Как производитель солнечных модулей класса Tier1, входящий в рейтинг BNEF, и лидер рейтинга PV Evolution Labs, компания Seraphim поставляет свою продукцию более чем в 40 стран мира. На данный момент совокупная мощность реализованных ею модулей уже превысила 11 ГВт.

Menlo Electric

Компания Menlo Electric предоставляет оборудование и услуги монтажным организациям и дистрибьюторам в сфере возобновляемых источников энергии. Оборудование, реализуемое компанией Menlo Electric, поставляется исключительно ведущими производителями мира. Предлагаемые компанией услуги включают финансирование, проектирование, монтаж, подключение к сетям и послепродажное обслуживание клиентов.

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