Seraphim Solar und Menlo Electric vereinbaren bedeutende Kooperation in Mitteleuropa

CHANGZHOU, China, 22. April 2021 /PRNewswire/ -- Seraphim Solar und Menlo Electric haben Modul-Vertriebsvereinbarungen für 100 MW+ geplanter Lieferungen im Jahr 2021 unterzeichnet, mit der Absicht, den Marktanteil der hochangesehenen Marke in Mitteleuropa zu erhöhen.

Die Region zieht schon seit einiger Zeit das Interesse globaler PV-Hersteller auf sich, die hoffen, von der aufkommenden Energiewende-Welle zu profitieren. Allein Polen hat im Jahr 2020 die Marke von 500 Tausend installierten Heim-PV-Systemen überschritten - eine Verfünffachung gegenüber 2019.

„Wir freuen uns, mit Menlo Electric zusammenzuarbeiten, um gemeinsam den polnischen und mitteleuropäischen Markt zu erschließen", so Polaris Li, Präsident von Seraphim. „Unsere Partnerschaft wird sich nicht nur auf die Bereitstellung unserer neuesten hocheffizienten Solarmodule beschränken, sondern auch auf professionelle technische und Marketing-Dienstleistungen. Menlo Electric ist ein erfahrener Akteur in der sauberen Industrie und wir freuen uns sehr auf unsere Zusammenarbeit."

Die Partnerschaft steht auch im Einklang mit der Strategie von Menlo Electric. Wie Marta Walendzewicz von Menlo Electric erklärt: „Wir wollen Installateuren und Händlern in Mitteleuropa Geräte und Dienstleistungen von globalen Spitzenherstellern anbieten. Wir verschiffen die meisten unserer Produkte über den polnischen Hafen Danzig, der für die Versorgung der Region günstiger gelegen ist als die weiter entfernten Häfen Hamburg und Rotterdam. Dadurch können wir attraktive Preise und eine komfortable Logistik anbieten."

Das Management von Menlo Electric, das bereits in 6 Märkten präsent ist, konzentriert sich auf die Expansion in neue Länder. „Wir sind ständig auf der Suche nach Vertriebsmitarbeitern und Partnern in der gesamten Region", erklärte Frau Walendzewicz.

Menlo Electric erwartet signifikante Lieferungen ab Juni, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung von Seraphims neuer Linie von S3- und S4-Monofacial-Modulen liegt, einschließlich SRP-370-BMB-HV und SRP-440-BMA-HV. Das mit schwarzem Rahmen ausgestattete 370-Wp-Modul in der praktischen Größe von 1755 x 1038 und mit 15 Jahren Garantie auf Material und Verarbeitung spricht vor allem Installateure von Hausdachanlagen an. Das Modul 440 Wp ist in den beiden Ausführungen: silberner und schwarzer Rahmen erhältlich.

Seraphim Solar

Das 2011 gegründete Unternehmen Seraphim ist auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Solar-PV-Produkten spezialisiert. Als von BNEF gelisteter Tier1 Solarmodulhersteller sowie als Top Performer von PV Evolution Labs hat Seraphim über 11 GW Produkte in über 40 Länder weltweit geliefert.

Menlo Electric

Menlo Electric liefert Geräte und Dienstleistungen für Installateure und Händler im Bereich der erneuerbaren Energien. Die bei Menlo Electric erhältlichen Geräte stammen ausschließlich von den weltweit führenden Qualitätsherstellern. Die vom Unternehmen angebotenen Dienstleistungen umfassen Finanzierung, Planung, Installation, Netzanschluss und Kundendienst.

