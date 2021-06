Seraphim und Rodina schließen einen Vertrag über die Lieferung von 1 GW PV-Modulen

CHANGZHOU, China, 4. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Am 4. Juni gab die Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (im Folgenden als Seraphim bezeichnet), ein weltweit führender Hersteller von PV-Modulen, bekannt, dass es eine Vereinbarung über die Lieferung von 1 GW PV-Modulen mit Rodina Energy Group LLC (im Folgenden als Rodina bezeichnet), einem globalen EPC- und O&M-Dienstleister, abgeschlossen hat. Beide Parteien vereinbarten, zusammenzuarbeiten, um globale Kunden mit hochwertigen Solarprodukten und -dienstleistungen zu versorgen, um einen größeren Anteil der Überseemärkte zu gewinnen.

„Dies ist das erste Mal, dass Seraphim mit Rodina zusammenarbeitet. Beide Parteien sind sich einig, dass mit dieser Vereinbarung ein langjähriges und für beide Seiten vorteilhaftes Gebiet der Zusammenarbeit geschaffen wird, das eine solide Grundlage für zukünftige Erweiterungen bildet. Wir sind sehr zuversichtlich, was die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit angeht. In den letzten Jahren hat Rodina nicht nur seine Präsenz in Osteuropa und Zentralasien gefestigt, sondern auch sein Geschäft in Nordamerika und anderen Märkten schrittweise ausgeweitet. Dies steht im Einklang mit dem Ziel von Seraphim, globale Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten und professionellen Dienstleistungen zu versorgen", sagte Polaris Li, Präsident von Seraphim.

Die PV-Module im Rahmen des Liefervertrags bestehen aus monofacialen und bifacialen Halbzellenmodulen der Serie Seraphim S4, die 182-mm-Siliziumwafer mit 0,6-mm-Mikroabstand und hochpräziser Fertigungstechnologie integrieren. Die Zellen werden mit einer zerstörungsfreien Schneidetechnik halbiert, wodurch der interne Verlust der Module effektiv reduziert wird. Die Module der Serie S4 sind mit dem bestehenden Verpackungsverfahren, dem Containertransport und der Beladungsmethode kompatibel. Die Module der S4-Serie sind absolut kompatibel mit dem bestehenden Systemdesign und eignen sich für große und noch größere PV-Projekte im Versorgungsbereich.

„Seraphim ist ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, das Wert auf Produktqualität und Innovation mit einem starken Sinn für soziale Verantwortung legt. Die hervorragende Leistung seiner Produkte und sein ausgereiftes globales Marktnetzwerk sorgen für eine effektive und reibungslose Umsetzung aller Arten von PV-Projekten. Wir sind zuversichtlich, dass beide Parteien weitere Kooperationen im Bereich der internationalen Kraftwerksprojekte durchführen werden, um den globalen Kunden eine hohe Qualität der Energieversorgungsdienstleistungen zu bieten", sagte Li Donghai, Vice President of Global Supply Chain bei Rodina.

Seraphim

Als ein weltweit führender PV-Hersteller wird Seraphim von BloombergNEF als Tier 1 PV-Modulhersteller gelistet und von PV Evolution Labs als Top-Modulhersteller anerkannt. Derzeit verfügt Seraphim über eine weltweite Produktionskapazität von 5,5 GW, wobei 11 GW an PV-Produkten in über 40 Ländern eingesetzt werden.

Rodina

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat Rodina, ein globaler EPC- und O&M-Dienstleister, mehr als 10 Niederlassungen weltweit eröffnet. Bis heute verfügt Rodina über eine weltweit installierte Leistung von 1,5 GW. In den letzten Jahren hat Rodina nicht nur seine Präsenz in der Ukraine, Kasachstan und der Türkei gefestigt, sondern ist auch stetig in die nordamerikanischen und andere neue Märkte vorgedrungen.

