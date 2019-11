Serasa Experian é a parceira escolhida pela Riachuelo para ampliar braço financeiro do grupo

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Midway, braço financeiro do Grupo Guararapes (controlador da Riachuelo) e maior emissora de cartões Private Label do Brasil, fechou parceria com a Serasa Experian a fim de ampliar a base de consumidores e as ofertas de crédito personalizadas. Com o objetivo de se tornar um banco, a financeira utilizou uma combinação de soluções para otimizar suas operações tanto para a aquisição de novos clientes, como para a gestão das ofertas para os mais de 31 milhões de portadores dos Cartões Riachuelo.

Antes focada em desenvolver as soluções tecnológicas dentro de casa, a Midway mudou sua estratégia de negócio para crescer numa velocidade ainda maior. O primeiro passo foi buscar um parceiro externo que pudesse dar mais agilidade e flexibilidade a seus motores de crédito para os pedidos de cartões. O PowerCurve Originations e o Hunter, ambas soluções da Serasa Experian, foram escolhidas por permitir a automatização de decisões com a eficácia necessária para a gestão de estratégias de aquisição de clientes, trazendo respostas em tempo real, além de mitigar os riscos de fraude.

A implementação das soluções trouxe um ganho operacional significativo e permitiu que a Midway saísse de um cenário onde 100% das propostas passavam pela mesa de crédito para revisão manual e chegasse a 80% das aprovações automáticas com a implementação da nova ferramenta de concessão de crédito, baseada no PowerCurve Originations. Ela suporta todo o portfólio de produtos (cartões e empréstimo pessoal) e é consumida pelos canais de originação da Riachuelo (317 lojas físicas por meio de balcão ou tablet - e no seu aplicativo digital), de forma consistente, já contemplando também a inteligência para prevenção a fraudes através da integração com o Hunter.

A combinação dos produtos da Serasa Experian otimizou o processo de tomada de decisão, o que simplificou os formulários de solicitação e refletiu na redução do tempo de atendimento em 72% nas lojas físicas – reforçando o foco crescente da empresa na melhor experiência do cliente, e também possibilitou criar um front-end único na mesa de crédito, dando maior agilidade na checagem dos dados nas propostas eventualmente derivadas para análise.

"Aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente nos dá condições para avançar no mercado. Temos que focar no desenvolvimento do negócio e da experiência do cliente e isso nos motivou a encontrar o melhor parceiro no Brasil, considerando inclusive referências e experiências reais em outros clientes na América Latina. A nossa decisão pela Serasa Experian se mostrou muito acertada e desenvolvemos um projeto excepcional juntos. O PowerCurve nos traz a possibilidade de criar, testar e implantar novas estratégias muito rapidamente, com o processo na mão do usuário e baixíssima dependência da área de tecnologia", afirma o diretor executivo de Produtos e Operações da Midway, Paulo Alexandre Veiga Mendes.

Com o foco na melhoria da experiência dos clientes no relacionamento com a marca, e pelos resultados positivos já alcançados, a Midway ampliou a parceria com a Serasa Experian para a otimização das ofertas personalizadas por meio de uma solução de gestão de clientes, o PowerCurve Customer Management. Esta solução permite a automatização de modelos de propensão, comportamento e scoring e a geração de estratégias que viabilizem o tratamento personalizado para cada cliente, incluindo taxas e limites diferenciados por perfil.

"Trouxemos nossa experiência global para solucionar desafios de negócios bastante complexos da Midway, automatizando a operação por meio das nossas plataformas e para que eles focassem no mais importante, a estratégia do negócio. Graças às sofisticação das nossas soluções PowerCurve Originations, Hunter e PowerCurve Customer Management, a empresa teve mais agilidade na operação e melhora na experiência do cliente. Acreditamos no crescimento da Midway e desejamos continuar esta parceria de tanto sucesso", afirma a vice-presidente de Decision Analytics e Marketing Services, Mariana Pinheiro.

