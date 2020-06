Serasa Experian possibilita renovação, portabilidade e compra de certificado digital 100% pela internet

SÃO PAULO, 24 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Para dar mais comodidade às pessoas e empresas que utilizam certificado digital e garantir que suas ações e negócios continuem a ser realizados, a Serasa Experian possibilita a renovação e a portabilidade do documento eletrônico de forma on-line – mesmo que ele esteja vencido – com a mesma segurança e validade jurídica. Além disso, novos certificados de software com validade de um ano também podem ser adquiridos via videoconferência e sem a necessidade de deslocamento do titular. Para realizar o procedimento com mais praticidade e sem sair de casa, basta acessar: serasa.certificadodigital.com.br e seguir as recomendações.

"O certificado digital é um instrumento cada vez mais necessário, pois oferece uma série de vantagens como segurança nos processos, otimização de tempo e redução de custos", afirma o diretor de Identidade Digital da Serasa Experian, Maurício Balassiano.

O certificado é uma identidade digital e tem validade jurídica. Com essa tecnologia, atividades como transações comerciais, envio de declarações como Imposto de Renda e entre outras podem ser feitas à distância de qualquer lugar do mundo, facilitando a vida e diminuindo o tempo e a burocracia para consumidores e empresas. Outra funcionalidade é a assinatura eletrônica de contratos, que traz muito mais segurança e ajuda a reduzir os gastos com papel.

Segundo pesquisa da Serasa Experian, 63% das companhias brasileiras ainda não adotaram o processo de assinatura eletrônica e continuam usando papel e caneta para assinar documentos, lidando com sérios problemas relacionados a armazenamento e burocracia para comprovar a validade das assinaturas.

Passo a passo para renovar ou adquirir um certificado remotamente

Para iniciar o processo de renovação ou compra, é preciso estar com os documentos necessários em formato PDF para anexá-los na validação cadastral: Para certificados ativos em formato físico (cartão ou token), basta fazer a validação cadastral no site e aguardar o contato por e-mail da Serasa Experian confirmando a identificação e compra do serviço. Para casos em que o certificado está vencido ou modalidade em software, o portador será encaminhado para o agendamento de uma videoconferência que garante a sua autenticidade. Cumprida esta etapa, basta aguardar pelo e-mail de confirmação. O agendamento da videoconferência também é necessário para quem for adquirir um certificado de software com validade de 12 meses; Após a emissão, é só instalar o certificado digital e ele estará pronto para uso.

Para mais informações, acesse: serasa.certificadodigital.com.br

Contato: Gabrielle Chamico | [email protected]

FONTE Serasa Experian

Related Links

https://serasa.certificadodigital.com.br/



SOURCE Serasa Experian