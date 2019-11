Serco vælger GEP og indkøbssoftwaren SMART by GEP® til globalt transformationsinitiativ

– International virksomhed inden for offentlige tjenesteydelser vælger GEP's AI-baserede indkøbssoftwareplatform og administrerede indkøbstjenester til et integreret, samleveret transformationsinitiativ

CLARK, New Jersey, 28. november 2019 /PRNewswire/ -- GEP, der er en ledende leverandør af indkøbs- og forsyningskædesoftware til FTSE 250-, Fortune 500- og Global 2000-virksomheder, annoncerede i dag, at Serco Group plc, der er en international leverandør af offentlige tjenesteydelser, har valgt GEP som strategisk partner. GEP skal leverer administrerede indkøbstjenester og indkøbssoftwaren SMART by GEP®, der er branchens førende AI-baserede, cloudbaserede digitale platform til direkte og indirekte indkøb.

Serco, hvis hovedkvarter ligger i Hook, Hampshire, Storbritannien, er den seneste på en imponerende liste over brancheførende virksomheder i Storbritannien og Europa, der har valgt GEP's totale transformationsløsning, der integrerer strategitjenesteydelser, digital teknologi og administrerede tjenester.

GEP skal som et del af et globalt transformationsprogram levere tjenesteydelser vedrørende sourcing, markedsoplysninger, leverandørstyring og indkøb til Sercos aktiviteter i Europa, Mellemøsten og Asien/Stillehavsområdet. Serco har endvidere installeret den samlede indkøbssoftwareplatform SMART by GEP med alle funktioner til forbrugsstyring, registrering af besparelser, sourcing, kontraktstyring og leverandørstyring.

GEP, der har kontorer og driftscentre i Europa, Asien samt Nord-, Syd- og Mellemamerika og er i besiddelse af en dyb proces- og fagekspertise på tværs af flere specialbrancher, er bredt anerkendt som den førende leverandør af totalløsninger til administrerede tjenester til indkøb og indkøbskæder til store internationale virksomheder og er den foretrukne leverandør til transformationsinitiativer inden for globale indkøb og forsyningskæder.

Den AI-baserede software SMART by GEP indeholder alle source-to-pay funktioner på en flot og brugervenlig, cloudbaseret digital platform, herunder forbrugsanalyser, sourcing, kontraktstyring, leverandørstyring, procure-to-pay, styring af besparelsesprojekter og registrering af besparelser, fakturering og andre tilhørende funktioner.

GEP, der er førende i Gartner Magic Quadrants både for software til strategisk sourcing (source-to-contract) og procure-to-pay, har modtaget toppriser for sin specialiserede software og tjenester fra alle væsentlige analyse- og forskningsvirksomheder i indkøbs- og forsyningskædesektoren.

Om GEP

GEP gør det muligt for internationale virksomheder at opnå en mere effektiv drift, opnå konkurrencemæssige fordele, øge indtjeningsevnen og maksimere værdien af virksomheden og værdien for aktionærerne.

Nytænkning, innovative produkter, uovertruffen faglig ekspertise på området samt intelligente og entusiastiske medarbejdere – Sådan udvikler og leverer GEP totale forsyningskædeløsninger af enestående omfang, og som er kraftfulde og effektive.

GEP, der er udnævnt som førende af Gartner Magic Quadrant, Winner for Best Procurement Software og Best P2P Provider af World Procurement Awards, Best Procurement Consultancy af CIPS Supply Management Awards og Best Provider af EPIC Procurement Excellence Awards, hyldes ofte som innovator og førende i source-to-pay software til direkte og indirekte indkøb og forsyningskædesoftware af Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters og CPO Rising.

GEP er også placeret på Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS og IAOP's ranglister over administrerede indkøbsservices (outsourcing af indkøb). ALM Intelligence, der er den førende forskningsvirksomhed inden for ledelsesrådgivning, indplacerer endvidere GEP som førende inden for indkøbsstrategi og rådgivning om forsyningskæder.

GEP, der har hovedkvarter i Clark, New Jersey, USA, og har 21 kontorer og driftscentre i Europa, Asien samt Nord-, Syd- og Mellemamerika, bistår virksomheder over hele verden med at nå deres strategiske, drifts- og økonomiske mål. Besøg www.gep.com for at få flere oplysninger om vores omfattende vifte af strategiske og administrerede tjenester. Besøg www.smartbygep.com for at få flere oplysninger om SMART by GEP, der er vores cloudbaserede totale source-to-pay platform.

