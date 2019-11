Serco velger GEP og SMART by GEP®-innkjøpsprogramvare for Global Transformation Initiative

– Et internasjonalt selskap for offentlige tjenester velger GEPs plattform for innkjøpsprogramvare og administrerte innkjøpstjenester drevet av AI til et delvis utkontraktert integrert transformasjonsinitiativ.

CLARK i New Jersey, 28. november 2019 /PRNewswire/ – GEP, en ledende leverandør av innkjøps- og forsyningskjedeløsninger til FTSE 250-, Fortune 500- og Global 2000-bedrifter over hele verden, kunngjorde i dag at Serco Group plc, en internasjonal leverandør av offentlige tjenester, har valgt GEP som strategisk partner. GEP skal levere administrerte innkjøpstjenester og SMART by GEP®-innkjøpsprogramvaren, bransjens ledende AI-drevne nettskybaserte digitale plattform for direkte og indirekte innkjøp.

Med hovedkontor i Hook i Hampshire i Storbritannia er Serco den siste av mange industriledende bedrifter med base i Storbritannia og Europa som velger GEP, både som en komplett transformasjonsløsning og for å integrere strategitjenester, digital teknologi og administrerte tjenester.

Som en del av et globalt transformasjonsprogram vil GEP tilby forsyning, markedsinformasjon, leverandørstyring og innkjøpssoperasjoner til Sercos virksomheter i Europa, Midtøsten og i regionene i Asia og Stillehavet. I tillegg har Serco distribuert SMART by GEPs enhetlige innkjøpsprogramvareplattform for et komplett spekter av funksjoner for forbruksstyring, sparingssporing, forsyning, kontraktforvaltning og leverandørstyring.

Med kontorer og driftssentre i Europa, Asia og Amerika, og deep process- og domenekompetanse på tvers av flere spesialiserte næringer, er GEP anerkjent som den ledende leverandøren av enhetlige innkjøps- og forsyningskjedestyrte tjenester til komplekse globale virksomheter, og det klare valget som leverandør av globale innkjøp og transformasjonsinitiativer for forsyningskjeder.

SMART by GEP tilbyr fullstendig kilde-til-bestilling-funksjonalitet i én brukervennlig nettskyplattform, inkludert utgiftsanalyse, innkjøp, kontraktstyring, leverandørstyring, innkjøp-til-betaling, besparelsesprosjektledelse og sparingsporing, fakturering og andre relaterte funksjonaliteter.

GEP, utnevnt som «leader» i Gartner Magic Quadrants for både Strategic Sourcing (kilde-til-kontrakt) og innkjøp-til-betaling-programvare, har mottatt utmerkelser i toppsjiktet for sin spesialiserte programvare og sine tjenester fra alle store analytiker- og forskningshus innenfor innkjøps- og forsyningskjedesektoren.

Om GEP

GEP hjelper globale bedrifter å operere mer effektivt, oppnå et konkurransefortrinn, øke lønnsomheten og maksimere forretnings- og aksjonærverdien.

Nye ideer, innovative produkter, uovertruffen domene- og fagkompetanse, og smarte, lidenskapelige

mennesker – slik skaper og leverer GEP enhetlige forsyningskjedeløsninger med enestående skala, kraft og effektivitet.

GEP, som er utnevnt som «Leader» i Gartner Magic Quadrant, vinneren av «Best Procurement Software» og «Best P2P Provider» ved World Procurement Awards, «Best Procurement Consultancy» ved CIPS Supply Management Awards og «Best Provider» ved EPIC Procurement Excellence Awards, blir stadig anerkjent som en innovatør og leder innen innkjøpsprogramvare av kilde-til-betaling-typen av Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters og CPO Rising.

GEP er også rangert som en leder innen administrerte innkjøpstjenester (utkontraktering av innkjøp) av Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS og IAOP. I tillegg rangerer det viktigste forskningsfirmaet i ledelsessektoren, ALM Intelligence, GEP som en leder innen innkjøpsstrategi og leverandørrådgivning.

Med 21 kontorer og operasjonssentre i Europa, Asia og Amerika hjelper GEP, som er basert i Clark i New Jersey, bedrifter over hele verden til å realisere sine strategiske, operasjonelle og finansielle mål. Hvis du vil lære mer om vårt omfattende utvalg av strategiske og administrerte tjenester, kan du gå til www.gep.com. Hvis du vil lære mer om SMART by GEP, vår nettskybaserte, helhetlige kilde-til-betaling-plattform, kan du gå til www.smartbygep.com.

