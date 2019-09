Sercomm annonce le premier dispositif au monde dont l'interopérabilité DOCSIS 3.1 avec l'Ethernet à 2,5 Gbps a été vérifiée

TAIPEI, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Sercomm (TWSE : 5388), l'un des principaux fabricants et fournisseurs d'équipements de télécommunications, a annoncé aujourd'hui la commercialisation du premier modem câble DOCSIS® 3.1 Verified for Interoperability (VFI), disposant d'une capacité Ethernet de 2,5 Gbps. Sercomm ES2251, un modem câble DOCSIS 3.1 eMTA, a obtenu l'agrément CableLabs® DOCSIS® 3.1 et PacketCable™ 1.5 Verified for Interoperability. Sercomm a franchi une étape essentielle dans la mise en place de services DOCSIS 3.1 multi-gigabit à Ethernet de 2,5 Gbps, permettant aux câblo-opérateurs d'assurer un service réseau haut débit généralisé et à haute capacité allant jusqu'à 2,5 Gbps. Sercomm ES2251 a satisfait la série d'épreuves exhaustives correspondant aux multiples spécifications DOCSIS 3.1 et PacketCable 1.5, recevant l'agrément de CableLabs pour la Certification Wave 126.

La multiplication de la diffusion multimédia en continue, des jeux de réalité virtuelle et d'autres applications, a poussé les utilisateurs à réclamer toujours plus de bande passante massive et de faible latence. L'ES2251 de pointe complète désormais la gamme de modems câbles Sercomm, mis à disposition des câblo-opérateurs en vue d'assurer un service haut débit de plusieurs gigabits. L'ES2251 permet de vrais services DOCSIS 3.1 multi-gigabits aux clients résidentiels et aux PME. Parmi les autres caractéristiques de l'ES2251, citons deux ports vocaux, le support PacketCable 2.0, la gestion configurable Low/High Split (5-45 MHz/5-204 MHz), allant jusqu'à 1,2 GHz de spectre d'installation de câble, le client de test de vitesse (iPerf3), TR-069 et le protocole SNMP (protocole de gestion de réseau simple).

« Dans la mesure où les applications en temps réel, de très haute définition, seront chaque jour plus généralisées au cours de la prochaine décennie, les réseaux câblés devront satisfaire les exigences des clients en termes de bande passante, de vitesse et de latence. Sercomm a beaucoup investi dans la R-D pour mettre au point des solutions innovantes assurant des services de télécommunication de nouvelle génération », a déclaré Derek Elder, le Président de Sercomm Technology, filiale de Sercomm aux États-Unis. « Grâce au premier dispositif au monde dont l'interopérabilité DOCSIS 3.1 avec Ethernet à 2,5 Gbps a été vérifiée par CableLabs, Sercomm confirme sa position de leader technologique sur le marché du câble CPE. L'ES2251 de Sercomm offre aux câblo-opérateurs une garantie d'interopérabilité, mais également des rendements et une rentabilité élevés. »

À propos de Sercomm Corporation

Sercomm Corporation (TWSE : 5388) est un fabricant leader mondial d'équipements de télécommunications et de haut débit. Fondée en 1992, Sercomm se focalise sur le développement de solutions intégrées visant à rendre simple et abordable la mise en réseau. Grâce à des capacités techniques pleinement intégrées et à son installation de fabrication de pointe, Sercomm offre des solutions de télécommunications haut débit globales, telles que des petites cellules, des passerelles résidentielles/d'entreprise, et des produits de l'IdO, et se démarque désormais en tant que leader mondial du secteur. Basé à Taipei (Taïwan), le réseau d'opérations mondiales de Sercomm couvre plusieurs marchés d'Amérique du Nord et d'Europe, ainsi que la région Asie-Pacifique. Sa clientèle inclut les meilleurs fournisseurs de services, FEO de mise en réseau et intégrateurs de systèmes de la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sercomm.com .

CableLabs et DOCSIS sont des marques commerciales de Cable Television Laboratories, Inc.

Related Links

http://www.sercomm.com



SOURCE Sercomm Corporation