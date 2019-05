Sercomm et Altiostar s'inscrivent en tête de l'innovation en matière de petites cellules et de vRAN ouvert

Déploiement en direct de la plateforme Qualcomm® FSM™ Small Cell dotée d'un logiciel vRAN dans le cadre d'un essai utilisateur sur le terrain portant sur le réseau de Rakuten

TAIPEI, Taïwan, 27 mai 2019 /PRNewswire/ -- Sercomm (TWSE : 5388), fabricant et fournisseur leader d'équipements de télécommunications, et Altiostar, société pionnière dans le domaine des technologies RAN (vRAN ouvert) ouvertes virtualisées, ont conjointement annoncé aujourd'hui le déploiement des premières petites cellules virtualisées au monde, qui combinent les bénéfices de la conception optimisée de matériel de Sercomm avec le vRAN (réseau d'accès radioélectrique virtualisé) d'Altiostar, et qui utilisent la plateforme Qualcomm FSM Small Cell efficiente en énergie et riche en fonctionnalités. La petite cellule virtualisée a été déployée dans le cadre des tests du réseau cloud native de bout en bout pleinement virtualisé de Rakuten, qui ont été menés dans la banlieue de Tokyo et initialement lancés en février 2019.

Les solutions ouvertes vRAN (réseau d'accès radioélectrique virtualisé) fournissent une structure logicielle commune pour les macro-cellules et les petites cellules, et contribueront à fournir aux opérateurs de télécommunications la capacité d'ajouter des renseignements, la gestion des interférences, et la double connectivité entre la 4G et la 5G, l'approvisionnement automatique des petites cellules ainsi que l'adaptation rapide du logiciel avec différents services, en engendrant des dépenses d'investissement minimes. Le vRAN transforme l'architecture RAN traditionnelle en virtualisant et en agrégeant le contrôle des fonctions sans fil pour optimiser les performances et les coûts. Afin de fournir un réseau sans fil agile, stable et évolutif, les opérateurs devront maximiser l'efficience de leurs réseaux et réduire les dépenses d'investissement et dépenses d'exploitation. En utilisant la plateforme Qualcomm FSM Small Cell, l'unité distribuée (UD) de Sercomm et l'unité centralisée (UC) axée sur le logiciel virtualisée et innovante d'Altiostar, la solution combinée est conçue pour offrir aux opérateurs la capacité d'obtenir interopérabilité, évolutivité et adaptabilité entre les environnements 4G et 5G.

En divisant l'UD et l'UC, la petite cellule virtualisée offre une solution de rupture pour les réseaux mobiles. Grâce à sa puissante capacité de calcul de l'UC, la petite cellule virtualisée, qui est dotée de capacités de traitement conjoint et de partage radio coopératif, peut être installée de manière dynamique et opérée conformément aux exigences du réseau. Conçue par Sercomm, l'UD de la petite cellule virtualisée présente un facteur de forme compact (27,5 x 20 cm) ainsi qu'une faible consommation énergétique. Alimentée par FSM9016, la petite cellule est conçue pour délivrer une expérience de haut débit mobile à haute vitesse robuste, avec une faible latence. La petite cellule virtualisée est conçue pour offrir une véritable plateforme cloud native de bout en bout, qui améliore non seulement la fiabilité, mais qui facilite également un réseau hétérogène.

Combinant les avantages de l'architecture réseau de nouvelle génération et de la petite cellule virtualisée, elle est conçue pour répondre aux besoins du secteur des télécommunications, en fournissant une flexibilité facile à installer, haute performance et extensible, ainsi qu'une migration fluide vers les réseaux 5G. Les déploiements de petites cellules flexibles offrent des économies de coûts ainsi que des délais de commercialisation rapides, ce qui engendre une qualité d'expérience (QoE) supérieure pour les abonnés. En adoptant l'architecture vRAN de telle sorte que le réseau soit commercialement lancé en octobre 2019, Rakuten s'apprête à devenir le premier opérateur mobile au monde à offrir un véritable réseau cloud native de bout en bout pleinement virtualisé, qui intègre des macro-cellules et des petites cellules 4G et 5G.

« Sercomm consacre d'importantes ressources de R&D dans le développement de solutions innovantes afin de délivrer des services de télécommunications de nouvelle génération », a déclaré Ben Lin, directeur technique chez Sercomm. « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de leaders du secteur tels que Rakuten, Qualcomm et Altiostar. Ensemble, nous sommes impatients de faire progresser l'innovation technologique et de fournir une trajectoire évolutive en direction des réseaux du futur. »

« L'architecture virtualisée ouverte innovante d'Altiostar fournit aux opérateurs sans fil la capacité de pérenniser des investissements de réseau via le déploiement d'une solution qui répond aux besoins d'aujourd'hui avec la réalité de l'infrastructure 5G de demain », a déclaré Thierry Maupilé, vice-président exécutif de la stratégie et de la gestion des produits chez Altiostar. « Cette architecture ouverte innovante fournit aux opérateurs une plus grande capacité à un coût total de possession inférieur, offre de nouveaux modèles d'affaires ainsi qu'une création de services plus rapide, et leur confère un nouveau modèle d'approvisionnement pour leurs réseaux. »

« Grâce au soutien de partenaires technologiques leaders du secteur tels que Sercomm, Qualcomm et Altiostar, Rakuten a déployé les premières petites cellules pleinement virtualisées au monde dans le cadre de nos essais sur notre nouveau réseau mobile », a déclaré Tareq Amin, directeur technique chez Rakuten Mobile, Inc. « Grâce à une agilité améliorée et à des services plus diversifiés, nos utilisateurs bénéficieront de ce réseau virtualisé de rupture, ainsi que de l'éloignement du secteur par rapport à la dépendance au matériel dédié et aux anciennes infrastructures. »

« Les petites cellules constituent une composante critique dans le cadre des déploiements de réseaux cellulaires qui couvrent la 4G et la 5G », a déclaré Puneet Sethi, directeur principal de la gestion des produits chez Qualcomm Atheros, Inc. « L'architecture flexible de Rakuten, qui recourt à des petites cellules intégrant les plateformes Qualcomm FSM Small Cell pour les technologies 4G et 5G, leur permet de fournir aux abonnés des expériences avancées, qui s'accompagnent désormais d'une voie flexible en direction d'une expansion rapide vers les futures générations. Nous sommes heureux de travailler aux côtés d'Altiostar, Sercomm et Rakuten dans le cadre de cet effort, en utilisant nos plateformes FSM spécialement conçues pour délivrer une performance robuste ainsi qu'une flexibilité et une simplicité de déploiement. »

À propos de Sercomm Corporation

Sercomm Corporation (TWSE : 5388) est un fabricant leader mondial d'équipements de télécommunications et de haut débit. Fondée en 1992, Sercomm se focalise sur le développement de solutions intégrées visant à rendre simple et abordable la mise en réseau. Grâce à des capacités techniques pleinement intégrées et à son installation de fabrication de pointe, Sercomm offre des solutions de télécommunications haut débit globales, telles que des petites cellules, des passerelles résidentielles/d'entreprise, et des produits IoT, et se démarque désormais en tant que leader mondial du secteur. Basé à Taipei, à Taïwan, le réseau d'opérations mondiales de Sercomm couvre plusieurs marchés d'Amérique du Nord et d'Europe, ainsi que la région Asie-Pacifique. Sa clientèle inclut les meilleurs fournisseurs de services, FEO de mise en réseau et intégrateurs de systèmes de la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.sercomm.com.

À propos d'Altiostar

Altiostar fournit une solution logicielle RAN virtualisée prête pour la 5G, qui est compatible avec les interfaces ouvertes, et qui désagrège le matériel à partir du logiciel pour bâtir un réseau ouvert multifournisseur à échelle Web. Cette solution est compatible avec les macro-cellules et les petites cellules, en intérieur et en extérieur, ce qui permet la gestion des interférences, l'agrégation d'opérateurs, et la double réception afin d'optimiser l'efficience du réseau, et améliore la qualité d'expérience de l'utilisateur, tout en fournissant des vitesses de haut débit. Les opérateurs peuvent ajouter des renseignements, adapter rapidement le logiciels aux différents services, et automatiser les opérations afin de développer rapidement le réseau.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.altiostar.com ou suivez-nous sur Twitter @altiostar.

À propos de Rakuten

Rakuten, Inc. (TSE : 4755) est un chef de file international des services Internet qui contribue à l'autonomisation des individus, des communautés, des entreprises et de la société en général. Fondée à Tokyo en 1997 en tant que place de marché en ligne, Rakuten a élargi son offre de services au commerce électronique, à la technologie financière, au contenu et aux communications numériques pour desservir aujourd'hui plus de 1,2 milliard de membres dans le monde entier. Le groupe Rakuten compte plus de 17 000 employés, et opère dans trente pays et régions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://global.rakuten.com/corp/.

Qualcomm et FSM sont des marques de commerce de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Qualcomm FSM est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

