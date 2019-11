Sercon valinta globaalin muutosprojektinsa kumppaniksi on GEP ja SMART by GEP® -hankintaohjelmisto

- Kansainvälisten julkisten palveluiden yritys valitsee GPE:n tekoälyyn perustuvan hankintaohjelmistoalustan ja hallinnoidut hankintapalvelut integroitua, yhteistyöhön perustuvaa muutoshankettaan varten.

CLARK, New Jersey, 28. Marraskuuta 2019 /PRNewswire/ -- GEP, joka on maailmanlaajuisesti FTSE 250-, Fortune 500- ja Global 2000 -yritysten hankinta- ja toimitusketjuratkaisujen johtava toimittaja, ilmoitti tänään, että Serco Group plc, kansainvälinen julkisten palveluiden toimittaja, on valinnut GEP:n strategiseksi kumppanikseen. GEP toimittaa hallinnoidut hankintapalvelut ja SMART by GEP® -hankintaohjelmiston, joka on alan johtava tekoälypohjainen, täysin pilvipalvelussa toimiva digitaalinen alusta suoraa ja epäsuoraa hankintaa varten.

Sercon pääkonttori sijaitsee Hookin kaupungissa Hampshiressa Isossa-Britanniassa. Se on uusin tulokas isobritannialaisten ja eurooppalaisten alan johtavien suuryritysten vaikuttavassa luettelossa yrityksiä, jotka ovat valinneet GEP:n toimittamaan täydellisen muutosratkaisun, integroidut strategiapalvelut ja digitaalisen tekniikan ja hallinnoidut palvelut.

Osana globaalia muutosohjelmaa GEP toimittaa Sercon Euroopan, Lähi-Idän ja Aasian ja Tyynenmeren alueen toiminnoille hankinta-, markkinaäly-, toimittajienhallinta- ja hankintatoimintopalveluita. Lisäksi Serco on ottanut käyttöön yhtenäisen SMART by GEP -hankintaohjelmistoalustan, johon kuuluu täydellinen sarja kulunhallinta-, säästöjenseuranta-, hankinta-, sopimushallinta- ja toimittajienhallintatoimintoja.

GEP:llä on toimipisteitä Euroopassa, Aasiassa ja Amerikoissa ja syvällistä prosesseiden ja alan asiantuntijuutta useilla erikoisaloilla, ja se on laajasti tunnustettu yhtenäisten, hallittujen hankinta- ja toimitusketjupalveluiden parhaana toimittajana monitahoisille globaaleille yrityksille. GEP on selkeä valinta globaaleille hankinnan ja toimitusketjun muutosaloitteille.

Tekoälyyn perustuva SMART by GEP on täydellinen source-to-pay-ratkaisu hyvännäköisellä ja helppokäyttöisellä täysin pilvipalvelupohjaisella digitaalisella alustalla. Siihen kuuluu kulujen analysointi, hankinta, sopimushallinta, toimittajahallinta, procure-to-pay-ohjelma, säästöjenhallinta ja säästöjenseuranta, laskutus ja muita vastaavia toimintoja.

GEP, joka saavutti ykkösaseman Gartner Magic Quadrants -tutkimuksessa sekä Strategic Sourcing (Source-to-Contract)- että Procure-to-Pay-ohjelmistoissa, on saanut huippuarvosanat erikoisohjelmistoillensa ja -palveluillensa kaikilta analytiikka- ja tutkimuslaitoksilta hankinta- ja toimitusketjusektoreilla.

Tietoa GEP:sta

GEP auttaa globaaleja yrityksiä toimimaan entistä tehokkaammin, saamaan kilpailuetua, parantamaan tuottavuutta ja maksimoimaan liiketoiminnalle ja osakkeenomistajille tuotettavan arvon.

Uudenlainen ajattelu, innovatiiviset tuotteet, vertaansa vailla oleva alan ja aiheen tuntemus sekä älykkäät, työhönsä intohimoisesti suhtautuvat ihmiset: näiden ansiosta GEP luo ja tuottaa yhtenäisiä, ennennäkemättömän laajoja ja tehokkaita toimitusketjuratkaisuja.

Gartner Magic Quadrantsin Leader-nimikkeen saanut, World Procurement Awardsissa parhaan hankintaohjelmiston ja parhaan P2P-toimittajan palkinnon saanut, CIPS Supply Management Awardsissa parhaaksi hankinta-alan konsultiksi ja EPIC Procurement Excellence Awardsissa parhaaksi toimittajaksi valittu GEP saa usein Gartnerilta, Forresterilta, IDC:ltä, Procurement Leadersilta, Spend Mattersilta ja CPO Risingilta innovaattorin ja johtajan nimikkeen.

Everest Groupin, NelsonHallin, IDC:n, ISG:n, HfS:n ja IAOP:n mielestä GEP on johtaja myös hallinnoitujen hankintapalveluiden (hankinnan ulkoistusten) alalla. Lisäksi hallintoalan konsultointisektorin tärkein tutkimusyritys ALM Intelligence arvioi GEP:n parhaaksi hankintastrategioiden ja toimitusketjujen konsultiksi.

GEP:lla on 21 toimipistettä ja keskusta Euroopassa, Aasiassa ja Amerikoissa. Sen pääkonttori on Clarkissa, New Jerseyssä, ja se auttaa yrityksiä ympäri maailmaa pääsemään strategisiin, toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiinsa. Lisätietoja kattavista strategisista ja hallinnoiduista palveluistamme saat osoitteesta www.gep.com. Lisätietoja aidosti pilvipohjaisesta, yhtenäisestä source-to-pay-alustastamme SMART by GEP:stä saat osoitteesta www.smartbygep.com.

Yhteystiedot

