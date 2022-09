Serge Lupas est nommé PDG de Cyclomedia

Frank Pauli quitte son poste de PDG et rejoint le conseil de surveillance

ZALTBOMMEL, Pays-Bas, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Après neuf ans à la barre, Frank Pauli (63 ans) quitte ses fonctions de PDG de Cyclomedia . La société a nommé Serge Lupas (55 ans) au poste de PDG. Il succèdera à Franck Pauli à compter du 1er octobre. Serge Lupas apporte la riche expérience qu'il a acquise en tant que PDG de fournisseurs de services d'information du monde entier, notamment chez Kantar Media et Tiscali, ainsi que dans les cabinets de conseil AlixPartners et McKinsey

Sous la direction de Frank Pauli, Cyclomedia est devenu leader mondial dans le domaine de la visualisation d'environnement à 360° au niveau de la rue et des données. Ces dernières années, la société a acquis une position concurrentielle solide et développé un modèle d'entreprise durable au service de ses clients dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord. Avec une technologie inégalée et une forte croissance, la société s'apprête à devenir un acteur clé dans le domaine de la réalité numérique en virtualisant le monde extérieur sous forme de données numériques et d'informations. Parmi les domaines d'application, les villes et les administrations intelligentes, la planification numérique de réseaux, la conception et la gestion pour les fournisseurs d'infrastructures de transports, de services publics et de télécommunication.

Le nouveau rôle de Frank Pauli

Frank Pauli continuera de soutenir l'organisation en rejoignant le conseil de surveillance. « J'ai passé neuf belles années à la tête de Cyclomedia et le temps est venu pour quelqu'un d'autre de prendre la relève. Je suis donc heureux de remettre les rênes de l'entreprise à Serge Lupas. Je suis impatient d'assumer mes nouvelles fonctions et j'espère que mes connaissances et mon expérience constitueront un atout précieux pour le conseil. »

Son successeur, Serge Lupas, possède non seulement une vaste expérience de dirigeant, mais aussi d'excellents antécédents en matière de développement de produits et services technologiques et d'activation du potentiel de croissance d'une entreprise. « Cyclomedia est un leader mondial dans le domaine des jumeaux numériques, qui est en croissance rapide, et a le potentiel de façonner cette industrie émergente et ses applications dans le métavers, a déclaré Serge Lupas. Je suis très impatient de contribuer à la belle réussite de Cyclomedia et d'aider la société à réaliser ses ambitions de croissance. »

Le conseil de surveillance de Cyclomedia se félicite de la nomination de Serge Lupas et estime qu'avec son arrivée, l'entreprise verra sa croissance s'accélérer et sa position de leader du marché et de la technologie renforcée.

À propos de Cyclomedia

En tant que leader mondial de la visualisation numérique des espaces extérieurs, Cyclomedia fournit des informations exploitables depuis plus de trente ans, grâce aux visualisations au niveau de la rue à 360° les plus précises.

Nous utilisons des analyses alimentées par l'IA pour fournir des connaissances pratiques qui sont utilisées aujourd'hui afin de construire un monde meilleur demain. Nous construisons, développons et déployons les systèmes de cartographie mobiles les plus avancés au monde, qui sont utilisés pour fournir une imagerie numérique 3D haute définition d'environnements physiques à grande échelle tels que les zones urbaines densément peuplées d'Europe et d'Amérique du Nord. Les informations que nous générons, grâce à une multitude de données récentes et précises collectées chaque année, sont utilisées par les professionnels pour aider les administrations publiques et les entreprises à rendre les environnements urbains plus écologiques, plus accessibles, plus intelligents et plus sûrs.

www.cyclomedia.com

