Séria A spoločnosti CoverGo získava 15 miliónov dolárov na rozšírenie globálneho prijatia ako vedúcej poistnej platformy bez kódu

Séria A spoločnosti CoverGo poukazuje na rýchly rast a úspech spoločnosti, ktorej ročné opakujúce sa príjmy zo softvéru sa od januára 2021 zvýšili viac ako 10-krát.

NEW YORK a HONGKONG, 16. mája 2022 /PRNewswire/ -- CoverGo, popredná globálna platforma SAAS pre podnikové poistenie bez kódu, dnes oznámila, že získala 15 miliónov dolárov v rámci série A pod vedením kalifornskej spoločnosti SemperVirens VC s účasťou amerických spoločností rizikového kapitálu SixThirty, Tribeca Early Stage Partners a Fresco Capital. Medzi strategických investorov patrí celoafrická poisťovacia skupina Old Mutual, ázijská poisťovacia skupina Asia Financial Holdings, americká XN Worldwide Insurance (súčasť skupiny Henner) a poisťovací fond Noria Capital pre Blízky východ a Afriku. Na tomto nadlimitnom kole sa zúčastnili aj existujúci investori v oblasti technológií využívaných v poisťovníctve.

Caribou Honig, generálny partner spoločnosti SemperVirens, známy aj ako krstný otec technológií využívaných v poisťovníctve a zakladateľ najväčšej svetovej konferencie o technológiách využívaných v poisťovníctve, InsureTech Connect, sa v rámci investície stane aj pozorovateľom v predstavenstve.

Rastúci počet poisťovní v oblasti majetkového a úrazového, zdravotného a životného poistenia a vznikajúcich spoločností pôsobiacich v oblasti technológií využívaných v poisťovníctve si osvojili platformu CoverGo na vytváranie a spúšťanie všetkých typov poistných produktov v priebehu niekoľkých dní, rozvoj multikanálovej distribúcie, zefektívnenie správy poistných zmlúv a automatizáciu procesov poistných udalostí. Vďaka tomu vzrástli ročné opakujúce sa príjmy spoločnosti CoverGo od januára 2021 viac ako 10-krát.

CoverGo už spolupracuje s veľkými poisťovňami, ako sú AXA, MSIG (MS&AD Insurance Group), Dai-ichi Life a Bank of China Group Insurance, a s dodávateľskými partnermi, ako sú Deloitte, Accenture, IBM a Synpulse v Ázii, USA, Kanade, Latinskej Amerike, na Strednom východe a na ďalších trhoch po celom svete. Nová investícia pomôže urýchliť medzinárodnú expanziu spoločnosti CoverGo, rozvíjať partnerskú sieť s poradenskými spoločnosťami a rozširovať predajné a technické tímy v USA a Ázii a Tichomorí s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po platforme CoverGo.

„Existuje len niekoľko technológií, ktoré výrazne menia poisťovníctvo, a tie bez kódu sú jednoznačne na užšom zozname," povedal Caribou Honig. „Keďže sa operátori zameriavajú na inovácie, CoverGo má jedinečnú pozíciu na urýchlenie ich digitálnej transformácie a zvýšenie efektívnosti v celom hodnotovom reťazci poisťovníctva. Platforma novej generácie spoločnosti CoverGo poskytuje operátorom bezkonkurenčnú kombináciu rýchlosti uvedenia na trh, úspory nákladov a bezpečnosti, ktorá im umožní uspieť v súčasnosti aj v budúcnosti. Sme nadšení, že môžeme podporiť CoverGo na ceste rastu a expanzie na americkom trhu.

„Poisťovne si dnes viac ako kedykoľvek predtým uvedomujú, že vlastný vývoj IT je príliš pomalý a nákladný, zatiaľ čo hotové softvérové balíky nedokážu uspokojiť meniace sa požiadavky na produkty a potreby zákazníkov. Preto vidíme, že celosvetovo rýchlo rastie dopyt po skutočne konfigurovateľnej platforme bez kódu, ktorá umožňuje spoločnostiam byť agilnými a zostať relevantnými v meniacom sa svete," povedal Tomáš Holub, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti CoverGo. „Nové financovanie a jedinečná kombinácia strategických poisťovacích investorov pomôžu urýchliť prijatie CoverGo poisťovňami na celom svete."

