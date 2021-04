Seria HeatPro Series wprowadza na rynek masowy precyzyjne narzędzia do ochrony obwodowej i wykrywania pożarów

Kamery serii HeatPro są wyposażone w analitykę obrazu z kamer termowizyjnych z wykorzystaniem uczenia głębokiego do ochrony obwodowej oraz pomiar temperatury obiektów i wykrywanie pożarów z alarmem w czasie rzeczywistym. Funkcje takie jak odróżnianie ludzi od pojazdów, alarmy wizualne i dźwiękowe oraz szybkie alarmy o przekroczeniu temperatury do zapobiegania pożarom sprawiają, że kamery te są idealne do zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Ochrona obwodowa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

W kwestii ochrony obwodowej wyższa dokładność i niski wskaźnik fałszywych alarmów pomagają ograniczyć koszty obsługi. Seria HeatPro spełnia te wymagania dzięki opracowaniu solidnej analityki materiałów wideo na podstawie algorytmów uczenia głębokiego, co znacznie ogranicza liczbę fałszywych alarmów.

Kamery koncentrują się na ochronie obwodowej krótkiego zasięgu (0-50 metrów), zapewniając wykrywanie i klasyfikację celów. Wykorzystanie sztucznej inteligencji oznacza, że kamery mogą odróżnić osobę od pojazdu. Jest to szczególnie użyteczne, gdy dwa cele są w bliskiej odległości. Dotychczas mogły być rozpoznane jako jeden cel, jednak dzięki inteligentnym algorytmom możliwe jest wykrycie każdego z nich oddzielnie, co zwiększa precyzję.

Kamery termowizyjne są również w stanie z łatwością zlokalizować potencjalne zagrożenia w warunkach zerowej widoczności, co nie jest możliwe w przypadku zwykłych kamer. Kamery HeatPro wykrywają ukrytą emisyjność promieniowania obiektów, nie opierając się na świetle widocznym. Oznacza to, że działają we wszystkich warunkach pogodowych, także w najciemniejszą noc. Nie emitują światła, dzięki czemu ich obecność nie jest oczywista, co jest użyteczne w sytuacjach, gdy kamery muszą być ukryte.

Seria HeatPro pozwala na szybką i wydajną instalację z szybkim, trzyetapowym rozmieszczaniem i czasem ustawienia zredukowanym do 30 sekund. Zwykłe kamery termowizyjne wymagają konfiguracji przez wyspecjalizowanych inżynierów i podwójnego sprawdzenia, co pochłania dodatkowy czas i energię. Kamery HeatPro zaprojektowano z myślą o ograniczeniu czasu i nakładów pracy związanych z instalacją i są prostsze w montażu, więc personel może spędzić więcej czasu na konfiguracji ich optymalnego działania i osiągnąć jak najniższy wskaźnik fałszywych alarmów.

Pomiar temperatury w celu zapobiegania pożarom

Seria HeatPro jest również wyposażona w możliwość pomiaru temperatury. Jest to bardzo przydatne w sytuacjach, gdy przegrzanie może prowadzić do pożaru. Kamera może zapewnić bezkontaktowy pomiar temperatury w celu szybkiego i wyraźnego wykrywania. Oznacza to, że działania można podjąć wcześniej, potencjalnie zapobiegając pożarowi w samym zarodku. Kamera może wyzwolić alarm pożarowy szybciej niż czujnik dymu.

Funkcja pomiaru temperatury może być również wykorzystywana do sprawdzania potencjalnych problemów związanych z przegrzaniem i ich rozwiązywania.

Seria obejmuje wiele różnych modeli i opcji, w formie kuli i głowicy, z obiektywami bispektralnymi lub pojedynczą soczewką. Kamery mogą stanowić element wielu rozwiązań, na przykład bezproblemowo współpracować z rejestratorami NVR, systemami alarmowymi AX PRO, a nawet Hik-Connect do mobilnych powiadomień na telefon w czasie rzeczywistym. Mogą być stosowane w różnych sytuacjach, m.in. budynkach mieszkalnych, biurach, placach budowy, parkingach, sklepach detalicznych i magazynach.

„Przeznaczone do wprowadzania profesjonalnych rozwiązań ochronnych na rynek masowy, kamery te zapewniają ochronę obwodową z niezrównaną dokładnością oraz wykrywanie pożaru z najwyższą czułością - mówi Stefan Li, dyrektor ds. produktów termowizyjnych w firmie Hikvision. - Hikvision HeatPro Series zapewnia profesjonalną ochronę w prostej formie".

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o HeatPro.

Hikvision

Hikvision to dostawca rozwiązań IoT (internet rzeczy) prowadzący podstawową działalność w zakresie monitoringu wizyjnego. Zatrudniając liczny zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów B+R, Hikvision oferuje szeroki wachlarz kompleksowych produktów i rozwiązań dla wielu rynków pionowych. Oprócz branży bezpieczeństwa, Hikvision rozszerza swoją działalność na branże technologii inteligentnego domu, automatyzacji przemysłu i elektroniki w motoryzacji w celu realizacji swojej długofalowej wizji. Produkty Hikvision zapewniają również niezawodną analitykę biznesową dla użytkowników końcowych, która pozwala na bardziej wydajne działania i większy komercyjny sukces. Działając z zaangażowaniem na rzecz najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów, Hikvision zachęca swoich partnerów do wykorzystania zasobów cyberbezpieczeństwa, które oferuje Hikvision, w tym Centrum Cyberbezpieczeństwa Hikvision. Więcej informacji znajduje się na stronie www.hikvision.com.

