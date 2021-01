Seria JA Solar DeepBlue 3.0 pomyślnie uzyskała pierwszy certyfikat KS dla modułów 182 w Korei Południowej

PEKIN, 25 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka JA Solar, jeden z największych producentów wysokowydajnych produktów fotowoltaicznych, ogłosiła, że jej moduły jednostronne z serii DeepBlue 3.0 uzyskały pierwszy certyfikat KS dla modułów zbudowanych z płytek o wymiarach 182 mm x 182 mm, znanych jako „moduły 182", co oznacza, że produkt został zatwierdzony do użytku na południowokoreańskim rynku urządzeń fotowoltaicznych. Oczekuje się, że wersja dwustronna modułów DeepBlue 3.0 zostanie zatwierdzona jeszcze w tym miesiącu, co umożliwi zaoferowanie lokalnym klientom kolejnego wysokowydajnego rozwiązania.

Moduł DeepBlue 3.0, wprowadzony na rynek w maju 2020 r., łączy w sobie zalety wielu wysokowydajnych i niskoemisyjnych technologii, w tym zaawansowanej technologii ogniw PERC nowej generacji PERCIUM+ oraz płytek krzemowych z domieszką Ga, dzięki którym produkt odznacza się wysoką niezawodnością, sprawnością przetwarzania i wydajnością wytwarzania energii. Dzięki połączonej, niezrównanej efektywności, moduł ten stał się jedną z najlepszych opcji umożliwiających osiągnięcie parytetu sieci w 2021 roku.

We wrześniu 2020 r. DeepBlue 3.0 stał się jednym z pierwszych modułów 182, które uzyskały certyfikaty uznanych instytucji, w tym TUV, LVD i EMC, co otworzyło drogę dostępu do globalnego rynku instalacji fotowoltaicznych, w tym do unijnego rynku urządzeń fotowoltaicznych, charakteryzującego się wysokimi wymogami dopuszczenia do obrotu. Od czasu pierwszej dostawy w październiku 2020 r. produkty zostały wprowadzone na szereg rynków w Ameryce, Europie, Azji, Afryce oraz są szeroko stosowane w dużych naziemnych farmach fotowoltaicznych, dachowych instalacjach fotowoltaicznych, zintegrowanych instalacjach fotowoltaicznych na potrzeby rybołówstwa oraz fotowoltaicznych instalacjach parkingowych itp.

Dzięki wysokiej jakości produktom i usługom JA Solar zbudowała doskonałą reputację i bazę zadowolonych klientów na szybko rozwijającym się południowokoreańskim rynku fotowoltaicznym. Firma dostarczyła moduły do największych elektrowni fotowoltaicznych w Korei Południowej, w tym do największego projektu hybrydowego typu wiatrowo-solarnego oraz największej na rynku lokalnym inwestycji obejmującej moduły dwustronne oparte na technologii ogniw PERC. Wprowadzając moduły 182 na rynek południowokoreański, JA Solar będzie świadczyć na rzecz klientów usługi jeszcze lepiej dostosowane do ich potrzeb dzięki kluczowym zaletom produktów i technologii tej spółki, przy jednoczesnej promocji rozwoju miejscowego rynku fotowoltaicznego.

