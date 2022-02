Serie-A-Finanzierungsrunde für SeMI Technologies in Höhe von 16 Mio. USD unterstreicht neue Welle KI-gestützter Datenbanktechnologien

AMSTERDAM, 22. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Technologies, Entwickler der Open-Source-Vektorsuchmaschine/Datenbank Weaviate , hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 16 Millionen USD unter der gemeinsamen Leitung von New Enterprise Associates (NEA) und Cortical Ventures zum Abschluss gebracht. Diese Investition erfolgt im Anschluss an eine bisher nicht bekannt gegebene Seed-Finanzierung in Höhe von 1,6 Millionen USD unter Leitung von Zetta Venture Partners und mit Beteiligung von ING Ventures im August 2020.

Mit der Bereitstellung dieses zusätzlichen Kapitals werden die führende Position von SeMI Technologies auf dem Gebiet der Vektordatenbanken – einer neuen Art von Datenbank, die den Weg in ein neues Zeitalter KI-gestützter Datenbanktechnologien weist – und der damit verbundene Wert eindrucksvoll bestätigt. Während in bisherigen Datenbanken lediglich Rohdaten gespeichert wurden, speichert Weaviate von maschinellen Lernmodellen verarbeitete Daten, was den Benutzern ein besseres Indizieren und Durchsuchen ihrer Daten ermöglicht. Diese Investition wird SeMI in die Lage versetzen, sein Team, seine Anwendergemeinde und die Zahl seiner Partner wie auch die seiner Anwendungsfälle zu vergrößern; darüber hinaus wird das Unternehmen neue ML-Modelle und -Module erstellen und optimieren können.

SeMI Technologies wurde ursprünglich aus ING Labs ausgegliedert. Die Gründer des Unternehmens, Bob Van Luijt (CEO), Etienne Dilocker (CTO) und Micha Verhagen (COO), ließen sich von der Vision leiten, Suchfähigkeiten, die bisher von einer kleinen Zahl riesiger Tech-Unternehmen unter Verschluss gehalten wurden, zu demokratisieren. Die Weaviate-Vektorsuchmaschine ist eine Open-Source-Datenbank; SeMI bietet seinen Kunden die Option, sie auf ihrer eigenen Infrastruktur – womit sie die Kontrolle über ihre hinter ihren eigenen Firewalls geschützten Daten behalten können – oder als eine Managed SaaS mit One-Click-Zugang auszuführen.

„Wir stehen für die dritte Welle der Datenbanktechnologie", so van Luijt. „Auf die Dominanz des Oracle-SQL-Konzepts folgten Open-Source-NoSQL-Datenbanken, die aus der Pionierarbeit von Unternehmen wie MongoDB hervorgingen. Weaviate bietet jedem Unternehmen den Vorteil von Datenbanken, die mit ML entwickelt wurden und die im Kern auf Deep Learning basieren. Bei den ersten Anwendungsfällen ging es um eine natürliche Sprachverarbeitung, aber wir befassen uns auch mit Bildern, Videos, Audiodaten und selbst esoterischen Fällen wie der Einbettung von Graphen oder Genen."

SeMI Technologies bietet Produkte und Dienstleistungen rund um seine Open-Source-Lösung Weaviate an. Zu diesem Angebot gehören auch Managed Services, eine Dienstanbieter-Lizenzvereinbarung und Kunden-Support. Weaviate wurde bereits mehr als siebenhunderttausend Mal heruntergeladen (eine Zahl, die monatlich um 30 % zunimmt)! Hunderte von Benutzern haben Weaviate in über 100 verschiedenen Anwendungsfällen in den Bereichen Technologie, Finanzen, Medien, Cybersicherheit, Gesundheit und in vielen anderen Industriesektoren angewandt.

„Wir behalten alle ML- und KI-Weiterentwicklungen im Auge und haben nur auf das richtige Team und das richtige Produkt gewartet, um unseren Umgang mit Daten neu zu erfinden", sagte Tony Florence, Managing General Partner (Technologie) bei NEA. „Mit der Weaviate-Vektordatenbank können die Benutzer mit unstrukturierten Daten als Vektoren über Texte, Audiodaten und Bilder hinweg interagieren, was unglaublich eindrucksvolle Anwendungsfälle ermöglicht. Wir freuen uns außerordentlich, in Partnerschaft mit Bob und dem Team von SeMI Technologies den Zugang zu neuen Datenanwendungen zu demokratisieren – von neuralen bzw. semantischen Suchoperationen zu vektorbasierten Empfehlungsdiensten und mehr."

„Auf der Basis dieser Investition werden wir unser Hauptaugenmerk darauf legen können, Weaviate zum Industriestandard für die Open-Source-Vektorsuche zu machen", so van Luijt von SeMI. „Hinzu kommt, dass sowohl NEA als auch Cortical wertvolles Wissen und einen großen Erfahrungsschatz von Deep-Tech-OSS-Unternehmen mit sich bringen, was für unser weiteres Wachstum und unsere Produktentwicklung als Katalysator dienen wird."

„In den nächsten zehn Jahren werden KI-gesteuerte Anwendungen jede Branche und jeden Aspekt unseres Lebens grundlegend transformieren, was die Entstehung eines Marktwerts von mehreren Billionen Dollar zur Folge haben wird", so Igor Taber, General Partner bei Cortical Ventures. „Weaviate wird als potenzielle Datenbank-Kerntechnologie der Motor hinter diesen Anwendungen sein." Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bob und dem gesamten SeMI-Team. Gemeinsam werden wir ein kategorieprägendes Unternehmen aufbauen.

Jetzt, da die pandemiebedingten Beschränkungen nach und nach aufgehoben werden, freuen sich van Luijt und das Team von SeMI auf die kommenden Gelegenheiten zu persönlichen Begegnungen mit der Open-Source-Community rund um das Weaviate-Projekt und auf dessen Weiterentwicklung. Hier können Sie mehr erfahren: www.semi.technology

Informationen zu SeMI Technologies

SeMI Technologies entwickelt eine Software-Kerninfrastruktur für KI-gestützte Anwendungen. Das Open-Source-Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die Vektorsuchmaschine Weaviate. SeMI wurde 2019 von Bob van Luijt, Micha Verhagen und Etienne Dilocker gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam in den Niederlanden. www.semi.technology – www.weaviate.io

Informationen zu NEA

New Enterprise Associates, Inc. (NEA) ist eine globale Risikokapitalgesellschaft, die Existenzgründern beim Aufbau von transformierenden Unternehmen in verschiedenen Phasen, Sektoren und Regionen hilfreich zur Seite steht. Mit einem Gesamtkapitaleinsatz von fast 24 Milliarden USD seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 1977 investiert NEA in Technologie- und Healthcare-Unternehmen in allen Stadien ihres Lebenszyklus, von der Seed-Phase bis zum Börsengang. Die Investitionsbilanz der Gesellschaft weist über 260 Börsengänge von Portfoliounternehmen und mehr als 430 Fusionen und Übernahmen aus. www.nea.com

Informationen zu Cortical Ventures

Cortical Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft, die Unternehmern beim Aufbau von KI-Unternehmen der nächsten Generation behilflich ist. Die Gesellschaft wurde von Jeremy Achin, dem Gründer von DataRobot, und Igor Taber ins Leben gerufen, dem vormaligen Leiter der Abteilung Corporate Development bei DataRobot und einem frühen Investor des Unternehmens während seiner Tätigkeit bei Intel Capital. Cortical Ventures wurde mit dem Ziel gegründet, die Firmen zu erfinden, zu fördern und mit Kapital auszustatten, die an der Spitze der KI-Revolution stehen. Hinter der Gesellschaft stehen führende Venture-Capital-Firmen, prominente Namen der KI-Szene und wichtige Gründer und Kernfiguren der Branche. www.cortical.vc

