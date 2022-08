Série B1: outro marco de telefone robusto com bateria grande

HONG KONG, 19 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Recentemente, a conhecida marca de telefones da moda IIIF150 lançou a sequência de seu telefone robusto B2021 - série B1: B1 e B1 Pro

Design colorido

Série IIIF150 B1

Como o restante da família IIIF150, a série B1 Pro continua sua linguagem de design. A linguagem de design octogonal está sempre presente, desde o contorno do corpo, o contorno da área da câmera até o contorno ao redor do flash. Além disso, duas novas cores de camuflagem estão sendo disponibilizadas com o IIIF150.

Tela FHD+

A série B1 é equipada com uma tela de 6,5 polegadas e 1080p com ppi geral de 350. Em comparação com produtos da mesma faixa de preço que ainda usam HD, a tela da série B1 é mais clara, mais nítida e pode exibir o conteúdo da tela com mais clareza à luz do sol.

Além disso, a área de câmera da série B1 tem uma tela secundária de 1,0 polegada. Ela capaz de exibir as informações necessárias, como bateria/hora/data, mesmo no caso do estado extremo do telefone, como pouca bateria.

Bateria de 10.000 mAh

A série B1 é equipada com uma bateria de 10.000 mAh incrivelmente grande, com um tempo de espera oficial de até 12 horas e até 3 dias de uso diário constante.

Sistema de câmera para o dia e a noite

O B1 Pro é integrado em uma câmera de ângulo amplo de 48 MP com boa imagem diurna, que pode lidar facilmente com as necessidades da fotografia diária.

Além disso, possui uma câmera de visão noturna Sony IR de 20 MP que pode se concentrar automaticamente para capturar e gravar a uma distância de 20 m em condições noturnas extremas.

Além disso, a câmera macro de 2MP e a câmera frontal de 8MP estão incluídas.

*Em comparação com o B1 Pro, a câmera de ângulo amplo da B1 foi substituída por uma de 20MP, que não suporta câmera de visão noturna.

Mais especificações

A série B1 utiliza chip MT6765 e 6+128GB de memória, que pode atender ao uso diário de atividades ao ar livre.

Ela também suporta o padrão de proteção IP68/IP69K/STD-810G. Ela pode funcionar com segurança sob profundidade de água estática de 1 m por 24 horas e pode cair de uma altura de 1,5 m sem nenhum problema.

Preço

Preço de promoção oficial da AliExpress: Série B1 (US$ 159 o B1 Pro, US$ 109 o B1)

Loja AliExpress: iiif150.aliexpress.com

IIIF150

O IIIF150 é frequentemente relacionado ao uso externo extremo, com design à prova de água e choque, altos níveis de poeira e resistência à água.

Eles se aventuram diariamente com seus usuários e são projetados para uma ótima portabilidade e alta durabilidade. Para mais informações, acesse www.iiif150.com

