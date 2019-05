Série-N flagship da HONOR recepciona seu mais novo membro - a Série HONOR 20

"Na HONOR, seguimos o etos 'Sempre Melhor' ('Always Better') em tudo o que fazemos", disse o presidente da HONOR, George Zhao. A renomada Série-N da HONOR recepciona o mais novo membro da família, a Série HONOR 20, e convida os usuários a 'Capturar Maravilhas' ('Capture Wonder') com uma câmera de categoria profissional e um projeto Holográfico Dinâmico maravilhoso. Esse projeto solidifica nossa liderança em confecção de smartphones, que está firmemente enraizada na abordagem principal da HONOR do jogo de luz. Convidamos os usuários de todo o mundo a testemunhar as maravilhas da Série HONOR 20 em nosso website oficial, o HiHONOR.com".

A maravilha da câmera AI quad de 48MP de qualidade flagship

A câmera quad flagship lidera com uma Sony IMX586 48MP Main Camera, com o avançado modo AI Ultra Clarity e o modo AIS Super Night, para possibilitar aos usuários capturar imagens mais claras. A câmera quad também é equipada com a Câmera Super Wide Angle (supergrande-angular) de 16MP, Câmera Telephoto de 8MP e Câmera Macro de 2MP, que permitem aos usuários capturar imagens mais abertas ou mais fechadas, com estabilização óptica da imagem (OIS – Optical Image Stabilisation).

A Série HONOR 20 também agita o setor com a inovação do modo AIS Super Night e com a maior abertura[ii] F1.4. Acionado pela tecnologia de estabilização de múltiplos quadros de IA e um algoritmo avançado, o modo cria fotos muito claras à noite, com luminosidade elevada, menor ruído e melhor preservação das cores. Com mais luz passando pelas lentes, devido à abertura F1.4, os usuários podem gravar seus momentos mágicos com maiores detalhes, mesmo em ambientes pouco iluminados. As câmeras habilitadas por IA e os recursos líderes do setor contribuem, juntos, para uma pontuação DxOMark de 111[iii].

A Câmera AI Quad de 48MP habilita os usuários a capturar fotos com extrema qualidade durante o dia, especialmente com o modo AI Ultra Clarity. Depois disso, Dual-NPU e Dual-ISP do chipset AI Kirin 980 de 7nm[iv] reúnem os melhores detalhes de cada uma dessas fotos em uma "Superfoto de 48MP", com sua qualidade superando as fotografias de 48MP normais. Os detalhes e as cores são ajustados para nitidez aumentada. Com a Câmera Super Wide Angle de 16MP, os usuários podem capturar mais com um ângulo de visão de 117°. A estabilização óptica da imagem (OIS – Optical Image Stabilisation) induz os minúsculos sensores giroscópicos a mudar rapidamente fragmentos do vidro das lentes para o movimento offset, antes de a imagem ser convertida para o formato digital, criando uma imagem mais nítida, mesmo com mãos trêmulas.

As lentes Macro de 2PM podem dar aos usuários uma vantagem criativa, por oferecer novas perspectivas que nunca serão percebidas a olho nu. Isso permite aos usuários capturar detalhes incríveis, de tão perto como 4cm, sendo ideal para fotógrafos que gostam de fotografar a flora e a fauna. Similarmente, a capacidade de fazer o zoom em um objeto a 3X zoom óptico sem perdas (lossless), 5X zoom híbrido, 30X zoom digital, significa que os usuários podem fotografar detalhes minúsculos com absoluta discrição – um recurso útil para fotógrafos amantes da natureza, que querem fotografar fauna selvagem esquiva, ou para fotógrafos de rua que retratam a energia e a agitação da vida na cidade.

A Maravilha do projeto holográfico dinâmico de vanguarda

A Série HONOR 20 redefine a experiência do usuário por se tornar o primeiro produto na história da HONOR a lançar um vidro traseiro Holográfico Dinâmico multidimensional. Produzido meticulosamente através da técnica Triple 3D Mesh da HONOR, a primeira do setor, o processo de dois estágios cria, primeiramente, uma camada profunda, usando nanotecnologia para entalhar milhões de prismas-miniaturas. À conclusão desse processo intrincado, os engenheiros continuam com a montagem do vidro curvado em 3D, camada de cores e camada profunda. Conforme a luz passa pelos prismas na camada profunda, a luz é refletida e refratada em todas as direções.

Revestido em Phantom Black (preto fantasma), Phantom Blue (azul fantasma), Midnight Black (preto meia-noite) ou Sapphire Blue (azul safira), a camada de cor da Série HONOR 20 é combinada com o vidro e a camada profunda em um ambiente de vácuo, sob o controle preciso de temperatura e pressão. O resultado é um efeito óptico que induz profundidade e que faz a Série HONOR 20 se destacar de seus predecessores. Devido ao processo complexo, para cada 100 capas traseiras, apenas 20 cumpriram os padrões rigorosos.

A maravilha de uma experiência do usuário completa

O etos "Sempre Melhor" ("Always Better") da HONOR impele a marca para além do projeto textural e de cores do vidro traseiro Holográfico Dinâmico. A Série HONOR 20 ostenta um display de 6,26" all-view, com uma relação tela-para-corpo de 91,7%. Com uma câmera na tela de 4,5mm, o display all view possibilita uma experiência visual ainda mais fascinante, sem comprometer a estética.

O sensor de impressão digital na lateral direita da armação de alumínio foi posicionado para complementar a colocação natural dos dedos, quando a pessoa pega o telefone. O posicionamento assimétrico em "L" das quatro lentes da câmera cria espaço para a bateria de 4.000 mAh[v] que pode dar suporte a uso ininterrupto por todo o dia. Ao mesmo tempo, a Série HONOR 20 adota a tecnologia[vii] da folha de resfriamento Graphene, uma nova solução térmica que pode dissipar o calor de forma eficiente e, portanto, manter o desempenho ótimo.

Em termos de jogos para dispositivo móveis, a Série HONOR 20 é equipada com GPU Turbo 3.0 líder do setor – um componente que aumenta os recursos de jogos do dispositivo, por oferecer aos usuários um visual avançado e experiência tátil. Considerando as demandas dos consumidores, a Série HONOR 20 e associou com aproximadamente 25 dos jogos para dispositivos móveis mais populares no momento, como Fortnite, PUBG Mobile e Arena of Valor.

À parte das experiências de visualização e de jogos, os usuários podem desfrutar uma experiência de áudio imersiva, através do recurso de Surround Sound Virtual 9.1, habilitado pelo Histen 6.0. Essa é a primeira vez que essa tecnologia de vanguarda é aplicada em smartphones. O som surround Virtual 9.1 dá suporte à maioria dos fones de ouvido e acondiciona um microfone dual embutido com redução de ruídos – um sistema sob medida para atender necessidades especificas de tecnófilos e audiófilos

Sobre a HONOR

A HONOR é uma marca proeminente de smartphones. A marca foi criada para atender as necessidades de nativos digitais, através de produtos otimizados para a internet, que oferecem experiências superiores aos usuários, inspiram ação, alimentam a criatividade e capacitam os jovens para concretizar seus sonhos. Ao fazer isso, a HONOR se diferenciou por mostrar sua bravura ao fazer as coisas de forma diferente e para dar os passos necessários para prenunciar as últimas tecnologias e inovações para seus clientes.

FONTE Honor

