Серия JA Solar DeepBlue 3.0 успешно получает первый сертификат KS для модулей 182 в Южной Корее

ПЕКИН, 25 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar, являющаяся одним из ведущих производителей высокоэффективных фотоэлектрических батарей, объявила о том, что выпускаемые ею модули одностороннего типа серии DeepBlue 3.0 получили первый сертификат KS для модулей на основе пластин размером 182 x 182 мм, именуемых «модулями 182», что означает одобрение данного продукта для реализации на южнокорейском рынке фотоэлектрических элементов. Сертификация модулей DeepBlue 3.0 двустороннего типа ожидается позднее в этом месяце, что обеспечит местным покупателям еще одну возможность приобретения продукции с высоким КПД.

Модули DeepBlue 3.0, впервые представленные в мае 2020 года, сочетают в себе преимущества многих технологий, обеспечивающих высокий КПД при низком уровне деградации, включая технологию PERCIUM+ для производства высокоэффективных элементов PERC и легированные галлием кремниевые пластины, что способствует достижению высоких уровней надежности, КПД преобразования и эффективности выработки электроэнергии. Благодаря своей непревзойденной производительности этот модуль стал одним из лучших вариантов, способствующих достижению сетевого паритета в 2021 году.

В сентябре 2020 года DeepBlue 3.0 стал одним из первых модулей 182, сертифицированных такими авторитетными учреждениями как TUV, LVD и EMC, что подготовило почву для его выхода на мировой рынок фотоэлектрических элементов, включая рынок Европейского союза с высокими входными барьерами. С момента поставки первой партии данной продукции в октябре 2020 года она поставлялась в целый ряд стран и регионов Америки, Европы, Азии и Африки и широко использовалась на крупномасштабных наземных солнечных электростанциях, кровельных системах солнечных батарей, совмещенных объектах солнечной энергетики и рыбоводства, автостоянках с навесами из солнечных батарей и пр.

Компания JA Solar завоевала превосходную репутацию и создала лояльную клиентскую базу на быстрорастущем южнокорейском рынке фотоэлектрических элементов благодаря высокому качеству своих товаров и услуг. Она поставляет модули для крупных солнечных электростанций в Южной Корее, включая крупнейший гибридный объект ветросолнечной энергетики и крупнейший объект с использованием двусторонних модулей PERC с двойным остеклением на местном рынке. После вывода модулей 182 на южнокорейский рынок компания JA Solar будет предоставлять клиентам услуги с повышенным уровнем локализации, используя свою ведущую продукцию и технологические преимущества, а также стимулировать развитие местного рынка фотоэлектрических элементов.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.