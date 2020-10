Server Supermicro 2U Ultra-E a profondità ridotta, ora con certificazione NEBS di livello 3, fornisce potenza di calcolo ai data center per l'edge delle telecomunicazioni

"L'infrastruttura edge richiede sempre più la potenza computazionale delle tecnologie server standard di settore di Supermicro", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Il nostro SuperServer Ultra è ideale per le applicazioni edge, e il 2U Ultra-E a profondità ridotta 2U offre funzionalità avanzate, tra cui il supporto GPU e FPGA, con prestazioni più rapide. Inoltre oggi dispone della certificazione NEBS, è ottimizzato per un'ampia gamma di carichi di lavoro nelle applicazioni del settore 5G e delle telecomunicazioni, e ha requisiti di potenza più bassi."

Il server 2U Ultra-E, disponibile a partire da oggi, si rivolge ai micro data center di tipo edge ed è alimentato da processori scalabili doppi Intel Xeon di 2a generazione con un massimo di 205 watt TDP. Il 2U Ultra-E è dotato di unità hot-swap frontali e di moduli ventola, con una profondità compatta di 22,6 pollici. Inoltre, il server supporta fino a 6 TB di memoria DDR4 in slot da 24 DIMM e dispone di otto slot di espansione PCI-E 3.0 per reti flessibili, GPU e opzioni FPGA. Questa flessibilità di sistema e questa molteplicità di configurazioni offrono ai clienti ulteriori opzioni per la modernizzazione dei data center e dell'infrastruttura edge. Le versioni Ultra-E NEBS di livello 3 supportano alimentatori sia a corrente alternata che continua.

Con sistemi a profondità ridotta, conformità NEBS e opzioni di alimentazione CC, Supermicro sta dimostrando il suo costante impegno nel segmento delle telecomunicazioni. Parallelamente, Supermicro continua a collaborare con i principali fornitori di software 5G e per le telecomunicazioni per offrire soluzioni complete. Supermicro sta lavorando con standard aperti come le soluzioni basate su O-RAN, in quanto gli operatori sono alla ricerca di server commerciali pronti all'uso (COT) per il lancio delle loro nuove infrastrutture.

Per maggiori informazioni su 2U Ultra-E, guardate questo SuperMinute.

Ulteriori informazioni disponibili sulle soluzioni Ultra.

